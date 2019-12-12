“الأحوال” تصدر 11 الف وثيقة عبر الخدمات الإلكترونية

عمان – اعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الخميس عن اصدار اكثر من 11 الف وثيقة عبر الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الدائرة لتقديم خدماتها للمواطنين.

وبين مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش، ان الوثائق التي اصدرتها الدائرة الكترونيا شملت اصدار جواز السفر وتجديده للأردنيين واصدار الشهادات المسجلة مسبقا وخدمة العنوان المصرح به، مشيرا إلى أن اطلاق الخدمات الالكترونية جاء انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعية للتسهيل على المواطنين وتماشيا مع خطة التحول الالكتروني لدائرة الاحوال المدنية والجوازات.

وبين العموش انه سيتم اطلاق خدمات الكترونية اخرى خلال العام المقبل، الامر الذي يعزز من تقديم الخدمة المثلى للمواطنين والتسهيل عليهم بفتح قنوات جديدة لتقديم الخدمات.

واوضح أن بإمكان المواطنين طلب الخدمة عن طريق موقع الدائرة الرسمي www.cspd.gov.jo او من خلال الموقع المباشر للخدمات الالكترونية للدائرة https://eservices.cspd.gov.jo ، جنبا الى جنب مع الحضور الشخصي للدائرة حال رغب المواطن بذلك.

يشار الى ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات اطلقت سابقا خدمات الكترونية وهي، اصدار وتجديد جوازات السفر للأردنيين وشهادات (الولادة والوفاة والزواج والطلاق ) المسجلة مسبقا وشهادات القيد الفردي والقيد العائلي باللغتين العربية والانجليزية والعنوان المصرح به .(بترا)