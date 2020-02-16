الأحوال توضح بشأن “التاء المربوطة” و”الهمزة” بنموذج التبليغ عن الولادة

عمان- الغد- أكدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات حرصها التام على كتابة الأسماء بجميع حروف اللغة العربية في سجلاتها الحاسوبية بشكل سليم ودون تشوية بما لا يتعارض مع أحكام قانون الاحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته.

وبينت الدائرة أن النظام الحاسوبي الحالي المعد لتسجيل واقعات الولادة يسمح بإدخال جميع أحرف اللغة العربية بما فيها الهمزة والتاء المربوطة .

وأضحت الدائرة أن مسؤولية كتابة الاسم في (نموذج التبليغ عن الولادة) تقع على عاتق الأشخاص الذين كلفهم القانون بالتبليغ عن الولادة.

وأشارت الدائرة إلى استعدادها لتعديل أي طلب بهذا الخصوص وفقاً للإجراءات القانونية.