الأخضر السعودي يوقف سلسلة اللاهزيمة للأرجنتين بعد 36 مباراة

قالت وسائل إعلام عربية، أن المنتخب السعودي حقق انتصارًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم «قطر 2022».

بهذا الفوز حرم المنتخب السعودي، نظيره الأرجنتيني، من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في سلسلة اللا هزيمة.

وتوقف رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 36 مباراة متتالية دون خسارة، على بعد مباراة واحدة من الرقم القياسي لإيطاليا 37 مباراة.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر حاليا المجموعة الثالثة في كأس العالم برصيد 3 نقاط.