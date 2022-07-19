الأخطاء الطبية.. حملة تشويه أم معدل طبيعي؟

محمود الطراونة



عمان – فيما استقبلت وزارة الصحة منذ بداية العام الحالي 84 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية، وأدين طبيبان بجرم “الخطأ الطبي” خلال شهر واحد، يؤكد خبراء صحيون أن الأخطاء الطبية في الأردن “طبيعية” أسوة بدول العالم، مقارنة مع حجم المرضى الذين تقدم لهم الخدمة الطبية، في حين ترى نقابة الأطباء أن أطباء الأردن مستهدفون بـ”حملة شرسة” لتشويه صورتهم.

ويعلل خبراء لـ “الغد” الأسباب العامة للأخطاء الطبية، مشيرين إلى أنها تعود إما لوجود تقصير من الطبيب أو مساعديه من جانب الالتزام بالأسس العامة والخاصة المتعلقة بمهنة ممارسة الطب، وفقا لما تقره اللجان التحقيقية أو القضاء، أو عدم تنفيذ العمل بشكل دقيق وعلى الوجه الصحيح، فضلا عن الإهمال، أو عدم التشخيص الجيد الذي يُعد نصف العلاج، وفي المقابل نجد أن التشخيص الخاطئ هو أصل المشكلة.

وأوضحوا أن من أسباب الأخطاء الطبية، التعب الجسدي والذهني للطبيب، والذي ينتج عن ضغط العمل المتواصل والمستمر، وعدم حصوله على أوقات استراحة واسترخاء كافية، وهذا ما يعاني منه اطباء القطاع العام في الأردن ودول اخرى، إضافة إلى الاختيار الخاطئ للعلاج، إذ في حالة إعطاء المريض العقاقير الدوائية غير المناسبة فإنها تسبب له مضاعفات قد تؤدي لضرر أو وفاة.

وزارة الصحة، وعلى لسان مدير مديرية تراخيص المهن فيها الدكتور أمين المعايطة، كشفت لـ “الغد” أن الوزارة استقبلت منذ بداية العام 84 قضية تتعلق بالأخطاء الطبية، احيل منها 41 قضية الى الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية للنظر فيها، وبقيت 43 قضية تحتاج استكمال ملفاتها، وحال الانتهاء منها ستتم احالتها الى اللجان المختصة.

غير أن نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي شطر الشكاوى التي ترد النقابة إلى صنفين، منها ما يتعلق بأتعاب الأطباء، وهذه الشكاوى تحل فورا لوجود لائحة أتعاب مقرة من وزارة الصحة والنقابة، فيما يكمن الجزء الثاني باعتقاد المريض بوجود خطأ طبي ارتكب بحقه.

وقال الزعبي إنه في الاشهر الستة الماضية تلقت النقابة نحو 80 شكوى بت في معظمها بعد ان أحيلت الى جهات تحقيقية، وبقيت 10 شكاوى قيد التحقيق.

وأضاف أن آلية البت بالشكوى تتم بعد التحقق منها، سواء كان المريض في المستشفى أو خارجه، بحيث تشكل لجان تضم أطباء اختصاصيين للنظر فيها، من بينهم طبيب ذو خبرة طويلة، لافتا الى ان شكاوى أخرى تذهب الى وزارة الصحة، وأخرى إلى القضاء مباشرة.

كما ميز الزعبي بين الشكاوى في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن طبيب القطاع الخاص الذي يفتتح عيادة أو يعمل في مستشفى، يتابع اختصاصاته ودوراته، فيما يبقى طبيب القطاع العام بسبب ازدحام العمل من دون تدريب.

وضرب الزعبي مثالا على الطبيب الذي تعرض للضرب من مواطن الأسبوع الماضي، علما أنه كان يعالح 12 حالة معا، وكان المواطن يريد الطبيب لمعالجة ذويه فقط.

وتطرق إلى الأطباء المؤهلين الذين نجحوا في امتحان البورد الأول، ولم يكملوا الثاني، ويحملون مسمى أطباء مؤهلين يعملون في وزارة الصحة كعمل الطبيب المحتص، لكن من دون الحصول على اختصاص كامل بسبب صعوبة شروط المجلس الطبي.

ولفت إلى أن البيئة التدريسية والتأهيلية للأطباء في القطاع العام غير متوفرة، ناهيك عن ازدحام الطوارئ وعدم التركيز في عمليات التشخيص، مشيرا إلى أن الأطباء يتعرضون لحملة شعواء عبر مواقع السوشال ميديا، ومعربا عن أمله أن يقف الإعلام مع الأطباء ضد الحملات التي تستهدفهم.

ولفت إلى أن التجييش ضد الأطباء ليس لمصلحة الوطن، وان الأخطاء المرتكبة في الأردن لا تذكر مقارنة مع الأخطاء المرتكبة مثلا في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

وعاود التأكيد أن “الأطباء في الأردن يتعرضون لحملة شرسة هدفها تشويه صورتهم”، مشيرا إلى أن دولا كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية تحصل فيها أخطاء طبية تصل إلى 100 ألف خطأ في العام، وتودي بحياة أكثر من 8 آلاف شخص.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنيا العليا في وزارة الصحة الدكتور عبد الهادي بريزات لـ “الغد” إن اللجنة لا تنظر الا في الاختصاصات التي حددتها المادة 9 بالفقرتين 1و2 من قانون المسؤولية الطبية، والتي تقول: “تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه أو وصيه إلى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية”.

2- كما تتولى “تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة”.

ورفض البريزات الافصاح عن اية ارقام فيما يتعلق بعدد الشكاوى او تلك التي تحولت إلى وزارة الصحة أو الجهات القضائية.

وتعد تقارير اللجنة سرية وتنتهي الشكاوى عند اللجنة التي يحق لأصحابها الطعن فيها خلال المدة التي يحددها قانون المسؤولية الطبية.

بدوره، قال رئيس لجنة الشكاوى السابق في نقابة الاطباء الدكتور محمد حسن الطراونة إن النقابة كانت تتلقى اسبوعيا نحو 40 شكوى، منها ما يتعلق بالأجور، وأخرى بأخطاء طبية يتم تحويلها إلى وزارة الصحة، كونها تملك الضابطة العدلية للتحقق منها أو التفتيش على المتعلق منها بالمنشآت، إلا أن ضغط العمل لدى وزارة الصحة ونقص الموظفين يراكم هذه الشكاوى.

وأشار الطراونة إلى أن “التقصير وعدم الاحتراز أو الإهمال كانت تقر من خلال لجان فنية تتحقق منها، فيما يلعب نقص التدريب والمتابعة والعمل على التخصصات دورا كبيرا في الشكاوى التي ترد للنقابة”.

وكانت دانت الهيئتان القضائيتان لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان الأسبوع الماضي والشهر الماضي طبيبين بجرم الخطأ الطبي الذي أدى لوفاة إنسان، وقررت حبسهما لمدة 6 أشهر غير نافذة في الحال.