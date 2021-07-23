“الأدوية الأوروبية” توافق على استخدام لقاح “سبايكفاكس” للمراهقين

عمان- وافقت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة ، على استخدام لقاح سبايكفاكس (موديرنا سابقا) المضاد لفيروس كورونا المستجد ، على المراهقين ليكون اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه لهذه الفئة في اوروبا.

ونقلت وكالة يورو نيوز الأوروبية، عن الوكالة قولها في بيان صحفي من مقرها في امستردام، إن اللقاح مصرح به بالفعل للاستخدام على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، كما ان سبايكفاكس سيعطى لمن اعمارهم ما بين 12 و17 عاما بواقع جرعتين.

واضافت الوكالة الأوروبية، ان الفارق الزمني بين الجرعة الاولى والثانية، سيكون اربعة اسابيع مشيرة الى دراسة علمية شملت 3732 من فئة المراهقين، أظهرت فعالية استجابة الاجسام المضادة لهذه الفئة بالقدر الذي ظهر عند الفئة العمرية الاكبر.

واوضحت الوكالة، ان الآثار الجانبية الأكثر شيوعا والناجمة عن الحقنتين ، هي نفسها التي اختبرها لمن اعمارهم فوق الـ 18 عاما، وتراوح ما بين الم وتورم في موقع الحقن وتعب عام وصداع وآلام عضلات ومفاصل، بالإضافة الى الشعور بالغثيان والتقيؤ والحمى.

واكدت الوكالة ان هذه الاثار ليست حادة وعادة ما تتحسن في غضون أيام قليلة من التطعيم.

وكان الاتحاد الاوروبي قد اجاز استخدام لقاح فايزر بيونتك على الاشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما وما فوق لينضم الى الولايات المتحدة وكندا. -(بترا)