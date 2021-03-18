الأدوية البريطانية: لقاح أسترازينيكا لا يسبب جلطات دموية

لندن- أكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا مجدداً بأن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترا زينيكا للوقاية من فيروس كورونا يسبب جلطات دموية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الخميس، أن الأدلة لديها تشير إلى أنه لا علاقة بين جلطات الدم واللقاح. وأشارت الرئيسة التنفيذية للوكالة، جون رين، إلى أن تحقيقاً يجرى في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ، مؤكدة أن الأدلة لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترا زينيكا. -(بترا)