الأديبان صالح والعلاوي يحييان ذكريات الأدب الشعبي

إربد- أحيا الأديبان جينا صالح وشادي العلاوي ذكريات موروث الأدب الشعبي “بتعليلة أدبية” بعنوان “بالحرف نرتقي” استضافها بيت الأدب الشعبي “ديوان آل كريزم”، بالتعاون مع مبادرة إربد تقرأ.

وقال رئيس المبادرة محمود العلاونة “إن هذه التعليلة تحيي موروثا أصيلا غيبته التكنولوجيا الحديثة كان يعد حتى زمن قريب مكونا رئيسا للأدب الشعبي يتبادل فيه السمار ألوان الثقافة والأدب تعميقا لقيم الأصالة والمحبة ومناقشة القضايا العامة والاستدلال على الأفعال الرصينة شعرا ونثرا وقصة وحكاية لتشكل بمجموعها “التعليلة””.

وأشار العلاونة إلى أن إربد تعيش حالة ثقافية مستمرة تزامنا مع الاحتفال بها عاصمة للثقافة العربية، مؤكدا أن الفعل الثقافي نتاج مستمر لا يتوقف وإن تغيرت أدواته وأسلوبه إلا أنه يبقى دافعا وباعثا للأمل وصانعا لضمير الأمة.

وطاف القاصان على مجموعة من القضايا المجتمعية والإشكاليات التي نعيشها في زمن التكنولوجيا والرقمنة بأسلوب السجال الأدبي القائم على استخدام الحرف والكلمة بأوجه الخير والإصلاح والمحبة والسلام وسط متابعة لافتة من أدباء وشعراء وناقدين أكدوا أن التعليلة شكلت حالة جديدة على روح الأدب الشعبي وقدمت نموذجا أدبيا متجددا غاب لفترة طويلة.-(بترا)