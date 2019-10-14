“الأراضي” تنهي معاناة سكان مدينة الشرق بالزرقاء بإصدار سندات تسجيل

الزرقاء– أنهت دائرة الأراضي والمساحة مشكلة نحو 15 ألف نسمة في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز – مدينة الشرق، في الزرقاء، والمتمثلة بعدم الحصول على سندات تسجيل للشقق التي تم شراؤها من التطوير الحضري.

واوضح الناطق الإعلامي في الدائرة طلال الزبن انه وبتوجيهات مباشرة من وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ومدير دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين، تم إنهاء مشكلة سكان المدينة والمتمثلة بعدم الحصول على سندات تسجيل للشقق التي تم شراؤها من التطوير الحضري، الأمر الذي زاد من معاناة السكان من توقيف للمعاملات اليومية لسكان المدينة في الدوائر الرسمية، حيث استمرت معاناتهم تسعة اعوام.

وبين الزبن ان عدد السندات الإجمالية التي سيتم إصدارها تبلغ نحو 1500 سند تسجيل وسيتم إصدارها على دفعات، حيث تم اليوم إصدار نحو 300 سند تسجيل.

من جهتهم، عبر أهالي مدينة خادم الحرمين الشريفين،عن شكرهم الجزيل والموصول لوزير المالية ومديرعام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة والناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي على متابعتهم الحثيثة للموضوع وانهاء المشكلة.

وكان أهالي المدينة ناشدوا الحكومات الأردنية على امتداد تسعة اعوام لحل مشكلتهم الكامنة بعدم حصولهم على سندات تسجيل شققهم السكنية التي تم شراؤها من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.-(بترا)