“الأراضي والمساحة” تطلق خدمة الدفع الإلكتروني

عمان – أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني مع مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني (اي فواتيركم) بإشراف من البنك المركزي الأردني، في مديرية تسجيل أراضي وسط عمان كمرحلة أولى تجريبية ليتم تعميم هذه التجربة على فعاليات الدائرة كافة، اعتبارا من 1/7/2021.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، محمد الصوافين، أهمية توفير قنوات دفع إلكترونية آمنة وسلسة تتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة، وبما يسهل على متلقي الخدمة وتوفير الوقت والجهد والمال ويخفف عنهم عناء التنقل والمراجعات المتكررة، وتوفير وقت وجهد العاملين، بالإضافة إلى التقليل من تداول العملات الورقية لتجنب العديد من مخاطر التزييف في العملات النقدية.

وأضاف الصوافين أن التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني يمّكن المواطن من الحصول على الخدمات ودفع رسومها إلكترونيا ويشكل نواة التحول الرقمي وبناء وتكريس ثقافة التعامل الإلكتروني للارتقاء بجودة الخدمات وتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة وعدالة، مبينا أن العمل جار على استكمال الخدمات الإلكترونية في إطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، وأنه جرى توجيه المختصين في دائرة الأراضي والمساحة إلى ضرورة الإسراع في التوسع وتطبيق هذه التجربة الرائدة لتشمل كافة فعاليات الدائرة ومن ثم كافة أرجاء المملكة.

وأشار إلى أنه ومع هذا التحول الإلكتروني سيتم إغلاق الصناديق الخاصة باستيفاء الرسوم ويكون بإمكان متلقي الخدمة الدفع عن طريق قنوات اي فواتيركم المختلفة، والتي تشمل التطبيق الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات البنوك المختلفة، بالإضافة إلى نوافذ الدفع الخاصة في البنوك والوكلاء ومحلات الصرافة ومكاتب البريد الأردني والتي يتجاوز عددها ألف نافذة.

بدوره، أشار مدير عام مدفوعاتكم، علاء السلال، إلى المزيد من مشاريع الأتمتة التي تعمل عليها الشركة، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتسهيل عملية دفع الرسوم داخل الدوائر الحكومية والمؤسسات للمراجعين وإمكانية القيام بها بطرق سهلة وبسيطة لتوفير الجهد والوقت. -(بترا)