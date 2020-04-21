الأربعاء.. أجواء خماسينية تسود المملكة وتحذير من الغبار

عمان-الغد – يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، نهار الأربعاء، وتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، وتسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، حيث يكون الطقس حاراً نسبياً وجافاً ويتحول تدريجياً إلى مُغبر خاصة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء، فيما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مختلف المناطق وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

ليلا، تنخفض درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي السابقة، لكن يكون الطقس مُغبراً بوجه عام مع تدن لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، ويميل الطقس للبرودة تدريجيا أثناء الليل، فيما الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وحذر “طقس العرب” من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء وما قد يسببه ذلك من مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والاتربة.

أما غدا نهارا، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود لتُصبح قريبة من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويبقى الطقس ربيعياً دافئاً بوجه عام، ومُغبراً في بعض المناطق خاصة في المناطق الصحراوية والشرقية، بينما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تعمل على إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراء.

ليلا، يكون الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق، عدا مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.