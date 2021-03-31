الأربعاء.. أعلى حصيلة وفيات بكورونا بلغت 111

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم الأربعاء أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة بلغت 111 وفاة ليرتفع الإجمالي ل 6858 بحسب موجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وسُجِّل 6570 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (611,577) حالة وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (2720) في محافظة العاصمة عمّان.
– (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.
– (546) في محافظة الزرقاء.
– (443) في محافظة البلقاء.
– (343) في محافظة المفرق.
– (286) في محافظة الكرك.
– (285) في محافظة عجلون.
– (251) في محافظة العقبة.
– (220) في محافظة جرش.
– (156) في محافظة الطفيلة.
– (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.
– (72) في محافظة مأدبا.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.22%)، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (43,158) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,918,158) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9192) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (513,144) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (91,575) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (441) حالة، فيما غادرت (368) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 68%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (2720) في محافظة العاصمة عمّان.
– (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.
– (546) في محافظة الزرقاء.
– (443) في محافظة البلقاء.
– (343) في محافظة المفرق.
– (286) في محافظة الكرك.
– (285) في محافظة عجلون.
– (251) في محافظة العقبة.
– (220) في محافظة جرش.
– (156) في محافظة الطفيلة.
– (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.
– (72) في محافظة مأدبا.