الأربعاء.. أعلى حصيلة وفيات بكورونا بلغت 111

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم الأربعاء أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة بلغت 111 وفاة ليرتفع الإجمالي ل 6858 بحسب موجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وسُجِّل 6570 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (611,577) حالة وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2720) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.

– (546) في محافظة الزرقاء.

– (443) في محافظة البلقاء.

– (343) في محافظة المفرق.

– (286) في محافظة الكرك.

– (285) في محافظة عجلون.

– (251) في محافظة العقبة.

– (220) في محافظة جرش.

– (156) في محافظة الطفيلة.

– (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.

– (72) في محافظة مأدبا.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.22%)، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (43,158) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,918,158) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9192) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (513,144) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (91,575) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (441) حالة، فيما غادرت (368) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 68%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2720) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.

– (546) في محافظة الزرقاء.

– (443) في محافظة البلقاء.

– (343) في محافظة المفرق.

– (286) في محافظة الكرك.

– (285) في محافظة عجلون.

– (251) في محافظة العقبة.

– (220) في محافظة جرش.

– (156) في محافظة الطفيلة.

– (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.

– (72) في محافظة مأدبا.