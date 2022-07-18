الأربعاء المقبل.. بدءالامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الصيفية

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2022 ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022م وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022م.

وأكد الدكتور العجلوني ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (5253) طالب وطالبة من (50) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (5229) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية الجديدة موزعين على (79) برنامجاً، و(24) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية القديمة التي تم وقف القبول فيها اعتباراً من العام الجامعي 2017/ 2018 موزعين على (24) برنامجاً.

وقد تم اعتماد (38) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (145) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (490) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الصيفية 2022 بلغ (7346) طالبا وطالبة موزعين على (92) تخصصاً حسب الخطط الدراسية الجديدة، و(50) تخصصاً حسب الخطط الدراسية القديمة، منهم (4948) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1924) طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (261) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(213) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 10/8/2022م ولغاية 17/8/2022م وبإمكان الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح يوم الاثنين القادم.

وأضاف العجلوني، أن الطلبة سيتقدمون لأول مرة في (11) تخصصاً تقنياً جديداً من ضمن التخصصات التي استحدثتها الجامعة في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، يؤكد الدكتور العجلوني على جميع الطلبة واعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، متمنيا السلامة للجميع.