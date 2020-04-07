الأربعاء.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

عمان-الغد- يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الأربعاء، لتصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق، مائلاً للبرودة فوق المُرتفعات الجبلية، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مُثيرة لبعض الغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وبالأخص في البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه، ويُحتمل تشكل الصقيع في أجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية، حيث تقترب الصغرى السطحية من الصفر المئوي مع ارتفاع في نسب الرطوبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونهار غد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيثُ تُصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود خمس درجات مئوية.

ويكون الطقس صحواً ومشمساً مع ساعات الصباح، يتحوّل تدريجياً ليصبح بارداً نسبياً، مع تكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في شمال المملكة قد تمتد لبعض المناطق الوسطى.

وفي ساعات الليل يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة في مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه.

ويُحتمل تشكل الصقيع في أجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية وجبال الشراه، حيث تقترب الصغرى السطحية من الصفر المئوي مع ارتفاع في نسب الرطوبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.