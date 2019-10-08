الأربعاء.. طقس حار نسبيا

عمان-الغد- تبقى درجات الحرارة نهار الأربعاء أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق مع ظهور بعض السحب العالية، ويكون حاراً في الأاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج. وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ونهار غد الخميس تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، وحاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.