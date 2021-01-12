الأربعاء.. طقس دافئ نهارا وانقلاب جذري على الأجواء ليلا

عمان-الغد- تبقى المملكة خلال يوم الاربعاء تحت تاثير كتلة هوائية دافئة وغير مُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام، حيث تبقى الأجواء دافئة نهاراً في عموم المناطق، مع ظهور كميات من السُحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتعمل على اثارة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية، بحسب موقع طقس العرب.

انخفاض حاد على درجات الحرارة ليلاً مع هطول زخات من الأمطار في اجزاء متفرقة!

تنخفض درجات الحرارة الليلية وتتحول الأجواء تدريجيًا لتصبح باردة، خاصة في ساعات الليل المُتأخرة، وتعبر المملكة تدريجيًا جبهة هوائية باردة مما سيعمل على تكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة (يُحتمل ان تطال مدينة العقبة)، وتكون الأمطار مُتفاوتة الشدة وغزيرة في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المُنخفضة.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة، وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية نتيجة عبور الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات في اغلب المناطق، وبذلك تكون فترة الإنحباس المطري الطويلة قد انتهت بفضل الله.