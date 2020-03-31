الأربعاء.. طقس مائل للبرودة وربيعي لطيف الخميس

عمان-الغد- تنخفض درجات الحرارة اليوم لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-1 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتهيأ الفرصة لهُطول زخات متفرقة من الامطار في شمال المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية قد تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بوجه عام، ويُحتمل تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويوم غد تعود درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً إلى معتدل في مختلف مناطق المملكة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل عام، ويُحتمل تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية ومناطق السهول والبادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.