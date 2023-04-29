الأرثوذكسي والأهلي يتجاذبان لقب النسخة 71 من “سلة CFI” اليوم

خالد تيسير العميري

عمان – سيكون فريقا الأرثوذكسي والأهلي على موعد مع التتويج بلقب النسخة 71 من بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن المباراة الخامسة والأخيرة من سلسلة الدور النهائي.

وتبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز الأهلي في المباراة الأولى (102-76)، ليعادل الأرثوذكسي السلسلة بفوزه في اللقاء الثاني (94-90)، ثم عاد الأهلي ليتقدم بفوزه في اللقاء الثالث (101-85)، قبل أن يحقق الأرثوذكسي التعادل مجددا ويفرض لقاءا فاصلا على اللقب بفوزه (61-52).

وتقام سلسلة الدور النهائي من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، علما أن فريق الرياضي ظفر بالمركز الثالث.

الأرثوذكسي والأهلي.. معركة التتويج

قدم الأرثوذكسي دلائل قوية على امتلاكه الأوراق اللازمة لحسم السلسلة والتتويج باللقب، بعدما أكدت المباراة الأخيرة وجود قدرات وخبرات تمكنه من الوصول إلى حاجز الانتصار الثالث، حال حفاظ الفريق على تركيزه الذهني واللعب بجماعية، فيما عانى الأهلي من الإرهاق البدني مع توالي مباريات الفريق.

ومن المقرر أن يسند الجهاز الفني للأرثوذكسي مهمة صناعة اللعب وتدوير الكرة إلى فريدي إبراهيم، الذي سجل 8 نقاط مع 6 متابعات و8 تمريرات مساعدة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 14 في المباراة الأخيرة، مع تواجد أحمد حمارشة وأشرف الهندي حول القوس، إلى جانب تولي كيدن النجداوي، الذي سجل 18 نقطة مع 9 متابعات وتمريرتين وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 23، مسؤولية تأمين منطقة العمق بالتناوب مع العملاق محمد شاهر.

ويحظى مدرب الأرثوذكسي زيد ساحوري، الذي سيقف مجددا على الخط في منطقة المدربين بدلا من اللبناني هاري سافايا، بمرونة تكتيكية على “البنش” بوجود اللاعبين، زيد خوري وعاكف الشياب وأحمد الخطيب وهاني الفرج وخالد أبو عبود، وسيكونوا لائقين للمشاركة طبقا لظروف المباراة، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد مدى إمكانية مشاركة المحترف الأميركي براندون بيترسون من عدمها، وذلك بعدما غاب عن المباراة الماضية بداعي الإصابة.

في المقابل، يأمل مدرب الأهلي معتصم سلامة، أن يكون لاعبوه في “الفورمة”، لخطف انتصار يقوده إلى اعتلاء منصات التتويج للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، حيث من المتوقع أن يجدد اعتماده على قدرات محمود عابدين في تدوير الكرة مع “ماكينة التسجيل” أمين أبو حواس وفادي قرمش، إلى جانب تواجد المحترف الأميركي جيرار تارين وزين نجداوي تحت السلتين.

وسيكون الأهلي مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة، من خلال منح لاعبي “دكة البدلاء” أدوار لعب أكبر خلال اللقاء، لتخفيف عوامل الضغط والإرهاق البدني عن الأساسيين، إلى جانب تجنب وقوع لاعبي ارتكازه في الأخطاء المبكرة، والتي تضم اللاعبين: عمر نشواتي وأحمد عطية وعمر أبو شريخ وعلي كنعان ومحمود الهزايمة ومحمد غنيم وسعيد الخوالدة.

وعلى مستوى الأرقام الجماعية، فقد بلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأرثوذكسي خلال اللقاء الأخير 32.4 % (24 من 74) مقابل 30.5% للأهلي (18 من 59)، حيث تفوق الأرثوذكسي في نسبة نجاح التسجيل من داخل القوس بـ 44.7 % (21 من 47) مقابل 33.3 % للأهلي (11 من 33)، وبلغت نسبة نجاح الأرثوذكسي في التسجيل من خارج القوس 11.1 % (3 من 27) مقابل 26.9 % للأهلي (7 من 26)، إلى جانب تميز الأرثوذكسي في التسجيل من خط الرميات الحرة بنسبة نجاح بلغت 71.4 % (10 من 14) مقابل 64.3 % للأهلي (9 من 14)، والذي قام بإجمالي 41 متابعة مقابل 55 للأرثوذكسي، و14 تمريرة حاسمة مقابل 17، و7 ستيل مقابل 10.

وسجل الأرثوذكسي 20 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” على المنافس مقابل 11 للأهلي، كما سجل “نسور عبدون” 22 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 للأهلي، و18 نقطة من “الفاست بريك” مقابل 6 نقاط لـ “الليث الأبيض”، الذي سجلت دكة بدلائه نقطتين فقط مقابل 4 نقاط لـ “بنش” الأرثوذكسي.