الأرثوذكسي يتأهل للدور ربع النهائي في “طاولة الأندية العربية”

بلال الغلاييني

عمان – يخوض فريق الأرثوذكسي مواجهة مهمة في الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري بكرة الطاولة، وذلك عندما يلاقي نظيره قطر القطري عند الساعة السادسة والنص من مساء اليوم في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية.

وكان الأرثوذكسي ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز المستحق الذي سجله على فريق التضامن الكويتي 3-0، والذي تحقق جراء تألق الثلاثي زيد أبو يمن وشوقي ضيا والمحترف الهولندي لورانس.

ويشهد الدور ربع النهائي ايضا مواجهات تجمع بين الزمالك المصري مع البحرين البحريني، والأهلي المصري مع السليمانية العراقي، وسار البحريني مع الجيش العراقي، في الوقت الذي خرج فيه فريق مدينة الحسين للشباب من منافسات دور المجموعات، بعد خسارته أمام فريق البحرين البحريني 0-3، حيث مثل فريق المدينة في هذه المباراة اللاعبون زياد عزيز وحسن الحوراني والمحترف المصري أحمد نديم، وسيلعب فريق المدينة في لقاءات تحديد المراكز من 5 ولغاية 8، حيث يلتقي فريق التضامن الكويتي اليوم، فيما يلتقي في اللقاءات الأخرى البشمركة العراقي مع باسل الأسد السوري، والسد القطري مع شباب

أبو ديس الفلسطيني، والساحل الكويتي مع اساريا الليبي.

وفي مسابقة السيدات، ضمنت فرق الأهلي المصري والمرأة القطري وغاز الجنوب العراقي وعالي البحريني التواجد في الدور قبل النهائي، والذي يقام اليوم لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية، فيما يلعب فريق الأرثوذكسي في لقاءات لتحديد المراكز من 5 ولغاية 8، حيث يلتقي اليوم مع فريق الفتاة الكويتي، كما تقام مباراة العربي الكويتي والبشمركة العراقي.

ويذكر أن المنتخبات الوطنية انهت قبل أيام مشاركتها في البطولة العربية المجمعة، حيث تمكنت من الفوز بـ 15 ميدالية ملونة، كان ابرزها الميدالية الذهبية التي حققها المنتخب الوطني للرجال بعد فوزه المثير الذي سجله على المنتخب المصري بنتيجة 3-2، كما حصل المنتخب الوطني للسيدات على الميدالية الذهبية بعد أن اعتلى قمة هذه المسابقة بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها في مشواره الذهبي.