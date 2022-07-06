الأرثوذكسي يتجاوز الاتحاد في افتتاح دوري المحترفات

مهند جويلس

عمان – حقق الأرثوذكسي فوزا مهما على نظيره الاتحاد بهدف نظيف أمس، في افتتاح دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2022، في اللقاء الذي أقيم على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وسجلت اللاعبة صوفيا حداد هدف الأرثوذكسي الوحيد في الشوط الأول، لتضمن لفريقها أول 3 نقاط ببطولة الدوري، رغم غياب اللاعبات الأجنبيات عن الفريق وعدم وصولهن حتى مساء أمس.

وشهدت المواجهة حذرا شديدا من الطرفين في البداية، قبل أن يتطور الأداء نسبيا مع مرور الوقت، دون أن يرتقي للمستوى المطلوب بشكل عام.

ويستعد الأرثوذكسي لبدء مشواره ببطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثانية، وذلك عندما يلاقي فريق الصفا اللبناني يوم السادس عشر من الشهر الحالي، في البطولة التي ستقام أحداثها في العاصمة عمان من 14 حتى 22 الشهر الحالي.

وتقام اليوم المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، وذلك عندما يلاقي النصر نظيره الاستقلال عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو.

الاتحاد 0 الأرثوذكسي 1

الحكام: إسراء المبيضين، صابرين العبادي، بيان جمال وإسراء المجالي حكما رابعا.

الأهداف: صوفيا حداد (28)

مثل الفريقين:

الاتحاد: شيرين الشلبي، العنود غازي، تقى غازي، لانا فراس، أسيل مراد (تسنيم اسليم)، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لينا الصاحب (جنى معتوق)، أنفال الصوفي، كندا التيتي (لين البطوش)، ليلي اسكندر.

المدير الفني: وائل غرز الدين

الأرثوذكسي: ملك شنك، شذى سهاونة، مسار عثامنة، هيا خليل، رزان الزاغة، إنشراح حياصات، ريما الشيخ ياسين (ميرا عطاري)، شاهيناز جبرين، نور أيوب (نور المشايخ)، صوفيا حداد (سيما اللهيمق)، تالا برغوثي.

المدير الفني: عدنان عوض

سيناريو الهدف