الأرثوذكسي يتجاوز الاتحاد في افتتاح دوري المحترفات

مهند جويلس
عمان – حقق الأرثوذكسي فوزا مهما على نظيره الاتحاد بهدف نظيف أمس، في افتتاح دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2022، في اللقاء الذي أقيم على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وسجلت اللاعبة صوفيا حداد هدف الأرثوذكسي الوحيد في الشوط الأول، لتضمن لفريقها أول 3 نقاط ببطولة الدوري، رغم غياب اللاعبات الأجنبيات عن الفريق وعدم وصولهن حتى مساء أمس.
وشهدت المواجهة حذرا شديدا من الطرفين في البداية، قبل أن يتطور الأداء نسبيا مع مرور الوقت، دون أن يرتقي للمستوى المطلوب بشكل عام.
ويستعد الأرثوذكسي لبدء مشواره ببطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثانية، وذلك عندما يلاقي فريق الصفا اللبناني يوم السادس عشر من الشهر الحالي، في البطولة التي ستقام أحداثها في العاصمة عمان من 14 حتى 22 الشهر الحالي.
وتقام اليوم المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، وذلك عندما يلاقي النصر نظيره الاستقلال عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو.
الاتحاد 0 الأرثوذكسي 1
الحكام: إسراء المبيضين، صابرين العبادي، بيان جمال وإسراء المجالي حكما رابعا.
الأهداف: صوفيا حداد (28)
مثل الفريقين:
الاتحاد: شيرين الشلبي، العنود غازي، تقى غازي، لانا فراس، أسيل مراد (تسنيم اسليم)، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لينا الصاحب (جنى معتوق)، أنفال الصوفي، كندا التيتي (لين البطوش)، ليلي اسكندر.
المدير الفني: وائل غرز الدين
الأرثوذكسي: ملك شنك، شذى سهاونة، مسار عثامنة، هيا خليل، رزان الزاغة، إنشراح حياصات، ريما الشيخ ياسين (ميرا عطاري)، شاهيناز جبرين، نور أيوب (نور المشايخ)، صوفيا حداد (سيما اللهيمق)، تالا برغوثي.
المدير الفني: عدنان عوض
سيناريو الهدف
- نفذت لاعبة الأرثوذكسي إنشراح حياصات ضربة حرة ثابتة من الجهة اليسرى، لتستلمها اللاعبة صوفيا حداد في القائم الثاني، وتضع الكرة بقدمها اليمنى بين قدمي حارسة مرمى الاتحاد (28).
فرص المباراة
- سددت اللاعبة رزان الزاغة كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء التقطتها حارسة الاتحاد بسهولة (18).
- حاولت لينا الصاحب توزيع الكرة من الطرف، قبل أن تخرج لها حارسة الأرثوذكسي وتلتقطها بنجاح (44).
- تسديدة قوية من مسافة بعيدة عبر اللاعبة اللبنانية ليلي اسكندر وقفت لها حارسة مرمى الأرثوذكسي ملك شنك بالمرصاد (45).
- أوقف دفاع الأرثوذكسي الكرة الرأسية التي ضربتها تقى غازي، وأبعدن الخطر عن مرماهن (77).
- عرضت أنفال الصوفي كرة من الجانب الأيمن تابعتها اللاعبة البديلة جنى معتوق التي سددتها برعونة عند حارسة المرمى (84).
- أطلقت اسكندر كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم الأرض، دون أن تتجاوز خط المرمى (86).
- نفذت اسكندر ضربة حرة مباشرة تصدت لها شنك باقتدار (88).
نجمة اللقاء
اختارت اللجنة الفنية التي وضعها اتحاد الكرة لتقييم اللاعبات، لاعبة الاتحاد إيناس الجماعين للحصول على لقب نجمة المباراة.