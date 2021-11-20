الأرثوذكسي يتوج بلقب دوري الناشئين لكرة السلة تحت 18 سنة

عمان-الغد – توج فريق النادي الأرثوذكسي، بكأس المركز الأول لدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، وذلك بعدما حسم سلسلة النهائي (2-0) أمام الرياضي أرامكس.

وفاز فريق النادي الأرثوذكسي في اللقاء الأول (74-59)، قبل أن يحسم اليوم السبت اللقاء الثاني لصالحه (74-62).

وأحرز فريق اتحاد عمان المركز الثالث “الميدالية البرونزية” بفوزه على فريق الإنجليزية (60-51).

وضمت تشكيلة (كل النجوم)، اللاعبين: باسل أبو عبود وإدوارد حداد وباسل عواد (الرياضي)، محمد ناصر الدين ومحمود درويش (الأرثوذكسي).

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز لاعب الإنجليزية عيسى البواب بجائزة أفضل مسجل ثلاثيات، ونال لاعب الأرثوذكسي محمود درويش جائزة هداف البطولة، فيما حصد الرياضي 4 جوائز فردية، حيث فاز باسل عواد بجائزة أفضل سارق كرات، وإدوارد حداد بجائزة أفضل ممر، وباسل أبو عبود بجائزة أفضل متابع للكرات إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة “MVP”.