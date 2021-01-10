الأرثوذكسي يحسم السلسلة مع الرياضي ويتوج بلقب دوري الناشئين

خالد العميري

عمان – حافظ فريق النادي الأرثوذكسي على لقب دوري تحت سن 14 ناشئين، للعام الثالث تواليا، وذلك بعد فوزه على فريق نادي الرياضي أرامكس بنتيجة (2-0) في سلسلة النهائي.

وحسم الأرثوذكسي نتيجة المواجهتين أمام الرياضي أرامكس بواقع (79-56) و (85-67)، ليحصل الأخير على المركز الثاني، فيما احتل الفحيص المركز الثالث بعد فوز على فريق اتحاد عمان بنتيجة (49-44)، وهي المباراة التي برز فيها اللاعب سند حداد من جانب الفحيص محققا “الدبل دبل” بتسجيله 10 نقاط و15 متابعة.

وتوج لاعب النادي الأرثوذكسي كريم المخطوب نفسه نجما للقاء الثاني في سلسلة النهائي، محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و19 متابعة و3 سرقات للكرة، يليه عمر سلمان محققا “الدبل دبل” بتسجيله 22 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات حاسمة و4 ستيل، فيما برز اللاعب زيد فانوس من جانب الرياضي أرامكس بتسجيله 20 نقطة ومتابعتين وتمريرة حاسمة و9 سرقات للكرة، يليه زهير بوكا بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين وستيل.

وهنأ مدرب فريق الرياضي أرامكس تحت سن 14، صهيب فراش، النادي الأرثوذكسي على فوزه بلقب البطولة، مشيرا أن طموحاتهم كانت تقتصر على تطوير اللاعبين.

وقال فراش في حديثه لـ (الغد): “بدايتنا في التحضير للموسم كانت متأخرة، وطموحنا كان يرتكز على أهمية تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم، وذلك بهدف التدرج في تمثيل فرق النادي بالمستقبل”.

وتابع: “مع العمل والإلتزام حققنا المركز الثاني وهي نتيجة جيدة بالنسبة لنا، خاصة وأن الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كانت صعبة على الجميع، لكننا نمتلك خطة عمل واضحة ونظرة مستقبلية لصنع لاعبين يشكلون رافدا لفريق الرجال في المستقبل”.

وثمن صهيب فراش – الذي سبق له تدريب نادي الوحدة الإماراتي – الجهود التي بذلها رئيس النادي فادي الصباح مع فريق سن 14، مؤكدا أنه لم يبخل يوما على الفريق من خلال حرصه الدائم على توفير كافة المتطلبات اللوجستية والمادية للنجاح والتطور.

بدوره، شكر إداري فريق النادي الأرثوذكسي تحت سن 14 ناشئين، حاتم حداد، إدارة النادي ولجنة كرة السلة والنشاط الرياضي في “القلعة الحمراء” على توفير كافة مقومات النجاح.

وقال حداد في حديثه لـ (الغد): “قبل 3 سنوات، بدأنا نعمل على تأسيس أكاديمية خاصة بالنادي تحت إشراف سامر نينو لرصد المواهب، ومنذ ذلك الوقت بدأنا نحصد ثمار التخطيط الناجح، فقد حصلنا على لقب تحت سن 14 للعام الثالث تواليا، وأصبح لاعبو الأكاديمية يتدرجون باللعب في فرق النادي، كما أننا نشارك دائما بفريقين (أ، ب) حتى نقوم بإعداد اللاعبين الأصغر سنا واقحامهم في أجواء المنافسات حتى يتم الإستعانة بهم في الموسم التالي”.

وأتم حديثه بالقول: “الرياضي فريق كبير وله سمتعه، كما أنه يهتم بتصعيد المواهب ويعتني بالفئات العمرية، نشكرهم على هذا العمل الرائع”، متمنيا أن ينجح فريق تحت سن 18 ناشئين بحصد لقب الدوري في منافسة شرسة مع نادي شباب الفحيص على اللقب.