الأرثوذكسي يستعيد توازنه بثلاثية في فيروزة السوري بغرب آسيا للسيدات

عمان- الغد- استعاد فريق الأرثوذكسي توازنه ببطولة غرب آسيا للأندية النسوية، بعد أن تغلب على نظيره فيروزة السوري بثلاثية نظيفة مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من البطولة التي تقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وافتتحت اللاعبة ريما الشيخ ياسين النتيجة للأرثوذكسي بعد تسجيلها الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة، قبل أن تعزز زميلتها تالا برغوثي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 21، لتختتم اللاعبة هيا خليل سجل أهداف فريقها بالهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة دقائق.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الصفا اللبناني ونفط الشمال العراقي، في المواجهة الأولى من الجولة الثانية.

وبهذه النتيجة، تصدر فريق الأرثوذكسي فرق البطولة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن فريق نفط الشمال الذي يمتلك الرصيد ذاته، فيما يتواجد الصفا بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرا فيروزة بدون نقاط.

وتختتم منافسات الدور الأول بعد غد الاثنين بمواجهتين، إذ تجمع الأولى فريقي فيروزة والصفا عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي الأرثوذكسي مع نفط الشمال عند الساعة الثامنة مساء، على أن يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني للمشهد الختامي للبطولة الأربعاء المقبل.