الأرثوذكسي يستقبل الرياضي في “سلة السيدات”.. والإصابة تنهي موسم فضة

خالد العميري – تنطلق اليوم منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري أندية الدرجة الممتازة للسيدات لكرة السلة، بإقامة لقاء واحد يجمع بين فريقي النادي الأرثوذكسي ونظيره الرياضي أرامكس، على صالة الأول عند الساعة الثامنة مساء.

ويتصدر شباب الفحيص جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 19 نقطة، ثم المنتخب الوطني للناشئات ثالثا وبرصيد 15 نقطة، فيما يتذيل الرياضي أرامكس جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وكان الأرثوذكسي تغلب أول من أمس على منتخب الناشئات بنتيجة (75-58)، في لقاء برزت فيه جوليا أبو عيد من جانب المنتخب بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 15 نقطة و12 متابعة وتمريرتين وسرقة للكرة بفاعلية 23، فيما كانت ذكرى شحادة اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 12 نقطة و10 متابعات وستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 17.

وسجل الأرثوذكسي 36 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 12 للمنتخب، و28 نقطة مقابل 9 من الفاست بريك، كما ساهمت دكة بدلائه في تسجيل 28 نقطة مقابل 15 للمنتخب، الذي سجل 25 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 11 للأرثوذكسي.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية “الفاينال فور” يوم الجمعة المقبل، حيث سيلتقي شباب الفحيص (الأول) مع الرياضي أرامكس (الرابع)، والأرثوذكسي (الثاني) مع منتخب الناشئات (الثالث)، في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يفوز بها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان للمنافسة على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات، فيما سيلعب الخاسران لقاءا فاصلا على المركز الثالث “الميدالية البرونزية”.

فضة تخضع لجراحة اليوم

بدورها، تخضع قائدة ولاعبة ارتكاز المنتخب الوطني للسيدات وفريق النادي الأرثوذكسي، دانه فضة، إلى عملية جراحية اليوم، لمعالجة جملة من الإصابات في ركبتها اليسرى.

وتتضمن العملية التي ستجريها اللاعبة بإشراف د. زياد دحابرة في مستشفى الخالدي، معالجة قطع في الرباط الصليبي والأوتار والغضروف ومعالجة كسر، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرضت لها اللاعبة مؤخرا في تدريبات “نسور عبدون”.

وثمنت فضة الاهتمام الكبير من إدارة النادي الأرثوذكسي في تحمل تكاليف رحلة التأهيل والعودة إلى الملاعب، والتي قد تستغرق نحو عام كامل.