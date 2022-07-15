الأرثوذكسي يطمع بنقاط فيروزة السوري اليوم

مهند جويلس

عمان – يطمع فريق الأرثوذكسي بنقاط مواجهة فيروزة السوري اليوم، عندما يلتقيه على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة مساء، لحساب الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثانية.

ويسبق هذا اللقاء، مواجهة نفط الشمال العراقي والصفا اللبناني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته.

وكان الأرثوذكسي قد استهل مشواره في البطولة، بالتعادل مع الصفا اللبناني بهدف لمثله، سجلته اللاعبة رزان الزاغة، فيما خسر فيروزة مواجهته الأولى أمام نفط الشمال بهدف دون رد.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني للمباراة النهائية، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

الأرثوذكسي × فيروزة السوري

يتطلع فريق الأرثوذكسي لحسم الموقعة الثانية له بالبطولة، وتعويض إهدار نقطتين في مستهل مشواره، والمضي قدما في البطولة التي يستضيفها الفريق الأردني.

ولم يظهر الفريق بالصورة المطلوبة أمام الصفا، بعد أن عانى من تسجيل أكثر من هدف جاء من كرة ثابتة، تابعتها الزاغة في الشباك، فيما غابت الألعاب الجماعية والمهارات الفردية عند بعض اللاعبات في صناعة الفارق بنهاية المطاف.

ولم يستعد الفريق للبطولة بالشكل المطلوب على عكس الفرق المشاركة، إلا أن رغبة التعويض وطي صفحة المواجهة الماضية، والتركيز على المباراة المقبلة،

وذكر المدير الفني لفريق الأرثوذكسي عدنان عوض، أن نتيجة التعادل أمام الصفا في المباراة الماضية كانت عادلة، نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، وأحقية عدم خروج فريق خاسر لصالح فريق آخر.

وبين عوض في حديثه لـ “الغد”، أن الخطورة كانت متبادلة بين الطرفين، إلا أن توتر لاعبات فريقه في الظهور الأول بهذه البطولة، وظهور بعض الأخطاء الفردية، حالتا دون تحقيق الفوز في المباراة.

وأضاف: “نتيجة التعادل لم تكن سلبية، بل شكلت لنا دافعا لتقديم الأفضل في المباراتين المقبلتين لتقديم الأفضل، وعدم التفريط بأي نقطة من أجل الذهاب بعيدا في البطولة، ومحاولة الظفر باللقب”.

وأوضح عوض أن مستوى فرق البطولة جيد جدا في اليوم الأول، ونتيجة المباراتين دليل على ذلك، متمنيا دعم الجماهير الأردنية للاعبات فريقه خلال مباراة فيروزة السوري.

ومن المتوقع أن يدفع عوض في المباراة بتشكيلة مكونة من: ملك شنك، شذى سهاونة، هيا خليل، رزان الزاغة، مسار عثامنة، روتش أبيا، إنشراح حياصات، ريما الشيخ ياسين، نور المشايخ، شاهيناز جبرين، تالا برغوثي.

وعلى الطرف الآخر، خرج فريق فيروزة خاسرا في مواجهته الأولى، إلا أنه قدم مستوى جيد رغم الغيابات التي ذكرها مدرب الفريق طاهر بكار قبل بداية البطولة، ما يؤكد أن جميع المباريات لا يمكن التكهن بنتيجتها قبل ختامها.

وبرز من الفريق عدد من اللاعبات خلال المواجهة الماضية، ومنهن ميسلون محفوظ، رؤى غريب، رونا أيزوق، سارة زاهر الدين، ماريا إلياس.