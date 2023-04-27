الأرثوذكسي يعادل الأهلي ويفرض لقاء فاصلا على لقب “سلة CFI”

خالد تيسير العميري



عمان – فرض فريق النادي الأرثوذكسي لقاء فاصلا على نظيره النادي الأهلي، بفوزه بنتيجة 61-52 (النصف الأول 31-34) في لقاء جمعهما مساء الخميس، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن رابع لقاءات الفريقين بسلسلة نهائي دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة السابعة من مساء الأحد في نفس المكان، ضمن اللقاء الفاصل والحاسم من السلسلة، التي تقام من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.

وكان الأهلي والأرثوذكسي قد تبادلا الفوز في الجولتين الأولى والثانية من سلسلة النهائي، ففاز الأهلي في المواجهة الأولى (102-76)، قبل أن يعادل الأرثوذكسي السلسلة ويفوز بنتيجة (94-90)، ثم حسم الأهلي المواجهة الثالثة لصالحه (101-85).

الأرثوذكسي 61 الأهلي 52

اعتمد مدرب الأرثوذكسي زيد ساحوري – الذي تولى قيادة الفريق من منطقة المدربين بدلا من اللبناني هاري سافايا بعد مغادرته إلى بيروت في إجازة طارئة للاطمئان على صحة والده، على قدرات الخماسي، فريدي إبراهيم وأشرف الهندي وأحمد حمارشة وكيدن نجداوي ومحمد شاهر، فيما دفع مدرب الأهلي معتصم سلامة بالخماسي، محمود عابدين وأمين أبو حواس وفادي قرمش والمحترف الأميركي جيرار تارين وزين نجداوي.

وكشر الأرثوذكسي عن أنيابه الهجومية مع بداية الفترة الأولى بسلتين للهندي وحمارشة من المسافتين، قبل أن يريد تارين بثلاثية دقيقة، ليعود حمارشة والهندي ويضيفان سلتين من المسافة المتوسطة، فيما كان زين نجداوي وأبو حواس يسجلان للأهلي، الذي تأخر في نتيجة الفترة الأولى (14-15).

ونوع الأهلي من خياراته الهجومية في الفترة الثانية، فاستهل زين النجداوي التسجيل من اختراق هجومي، ثم تبادل التسجيل مع شاهر من المسافة المتوسطة، قبل أن يسجل كيدن سلتين من متابعتين هجوميتين، ليأتي الدور على عابدين ويسجل من خارج القوس، وأمام الأفضلية النسبية للأهلي، انتهى النصف الأول لصالحه (34-31) بعدما حسم الفترة الثانية (20-16).

وافتتح شاهر التسجيل للأرثوذكسي في الفترة الثالثة بسلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية اضافية لتتعادل الكفة (34-34)، قبل أن يمنح حمارشة وكيدن التقدم للأرثوذكسي (38-34) بسلتين من اختراقين هجوميين، ليطلب مدرب الأهلي معتصم سلامة وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، ومعه أضاف أبو حواس نقطتين للأهلي من رميتين حرتين مع “دنك عنيف” لزين نجداوي ألهب حماسة الجماهير، ثم عاد الأخير ليضيف سلة من اختراق هجومي، أجبر مدرب الأرثوذكسي زيد ساحوري لطلب وقت مستقطع وإيقاف “توهج” الأهلي، ومعه سجل شاهر والهندي من داخل القوس، وأمام أفضلية الأرثوذكسي انتهت الفترة الثالثة لصالحه (15-7) ليتقدم في النتيجة الإجمالية (48-41).

وعلى ايقاع ثلاثية عابدين بدأ الأهلي الفترة الرابعة، ليرد الفرج بسلة من اختراق هجومي، ثم أضاف تارين سلة من المسافة البعيدة، قبل أن يكمل كيدن نجداوي سلة فريدي بـ “تغميسة”، ثم جاء الدور على فريدي ليسجل سلتين من خارج القوس، مع نقطة من رمية حرة لشاهر، ليرد قرمش بسلة من خارج القوس، ثم عاد كيدن ليسجل من داخل القوس، ليفوز الأرثوذكسي في النتيجة النهائية (61-52) بعدما تفوق في الفترة الأخيرة (15-11).

وبرز كيدن نجداوي في اللقاء من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 18 نقطة مع 9 متابعات وتمريرتين وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 23، يليه محمد شاهر بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 11 نقطة و19 متابعة و3 تمريرات بفاعلية 13، فيما كان زين نجداوي اللاعب الأبرز من جانب الأهلي بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 20 نقطة و16 متابعة وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 23.