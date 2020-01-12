الأرثوذكسي يغلب الأهلي ويتأهل لملاقاة الوحدات في نهائي دوري السلة

عمان – تأهل فريق الارثوذكسي إلى نهائي دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة بعد فوزه المثير اليوم الأحد على فريق الأهلي بفارق نصف سلة وبنتيجة 70- 69 في المباراة الحاسمة، التي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وجاءت مباراة اليوم في اللقاء الخامس ضمن سلسلة لقاءات الدور نصف النهائي التي فاز فيها الأرثوذكسي على الأهلي بثلاث مباريات، فيما فاز الأهلي في مباراتين ليتأهل الأرثوذكسي لملاقاة فريق الوحدات بسلسلة مباريات الدور النهائي.

وشهدت مباراة اليوم إثارة وندية بين الفريقين اللذين تبادلا التقدم بالنتيجة قبل أن ينجح لاعبو الارثوذكسي بحسم النتيجة لصالحهم بفارق نصف سلة في مباراة قوية ومثيرة استمتع بها الجمهور الحاضر.

وكان الوحدات تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الجبيهة بثلاث مباريات متتالية في الدور نصف النهائي.

وتبدأ سلسلة مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء المقبل بالمباراة الأولى بين الأرثوذكسي والوحدات حيث تنص التعليمات على أن يلعب الفريقان 7 مباريات بحيث يفوز باللقب الفريق الذي يسبق الأخر بالفوز في 4 مباريات.-(بترا)