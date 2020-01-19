الأرثوذكسي يفرض التعادل مع الوحدات في سلسلة نهائي “سلة بنك الإسكان الممتاز”

عمان – الغد – فرض الأرثوذكسي التعادل على سلسلة مواجهاته مع الوحدات في الدور النهائي من دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بفوزه على الوحدات بنتيجة 88-73 مساء الأحد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وكان الوحدات قد حسم المواجهة الأولى في صالحه أول من أمس بنتيجة 90-85، ليتعادل الفريقان بانتصار لكل منهما في السلسلة التي تتكون من 7 مباريات، ويحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 7 اتنصارات، علما بأن اللقاء المقبل سيقام عند الساعة السابعة والنصف مساء في المكان ذاته.

وقدم الأرثوذكسي أداء مميزا في الربع الأخير من اللقاء، وقلب الطاولة على الوحدات الذي بدوره كان في طريقه لتحقيق فوز سهل، بيد أن سوء التعامل مع مجريات الربع الأخير وعدم إيجاد حلول للفرص السهلة التي سنحت أمام المنافس، أدى إلى فقدانه زمام المبادرة.

وتقدم الأرثوذكسي في منتصف الربع الاول 18-8، ليطلب مدرب الوحدات ماز تراخ وقتا مستقطعا، دون أن يتغير الحال وسط دفاع محكم من الفريق الأحمر الذي أنهى الربع الاول في صاحه بنتيجة 25-19.

وتقدم الوحدات في الربع الثاني (28-25) بعد تألق واضح من اللبناني علي حيدر وصانع الألعاب محمود عابدين، ليحسم النصف الثاني في مصلحته بفارق 8 نقاط (46-38).

أجرى مدرب الأرثوذكسي معتصم سلامة مجموعة من التبديلات في الربع الثالث، ودخل محمد حسونة إلى تشكيلة الفريق ليساهم في تقليص الفارق، قبل أن يتحقق التعادل 60-60 مع ثلاثية من نجم الأرثوذكسي يزن الطويل.

وواصل الأرثوذكسي أفضليته في الربع الأخير، خصوصا مع تألق الطويل في التصويبات من خارج القوس، في وقت افتقد فيه الوحدات للتركيز في التصويب والأداء الجماعي، فسجل الأميركي نيك ستوفر وصانع الألعاب فريدي ابراهيم في أكثر من مناسبة، وسحق “المتألق” يوسف أبو وزنة السلة، وسط عجز تكتيكي من الوحدات، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للأرثوذكسي بفارق 15 نقطة.

وحقق فريدي ابراهيم الـ”دبل دبل” في اللقاء برصيد 14 نقطة و10 تمريرات حاسمة، والأمر نفسه انطبق على أبو وزنة صاحب الـ21 نقطة و10 متابعات، فيما تصدر اللبناني حيدر لائحة مسجلي اللقاء برصيد 33 نقطة.