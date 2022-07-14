الأرثوذكسي يكتفي بالتعادل مع الصفا اللبناني بغرب آسيا للسيدات

عمان-الغد- اكتفى فريق الأرثوذكسي بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع الصفا اللبناني، لحساب الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا للأندية النسوية، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وافتتحت لاعبة الأرثوذكسي رزان الزاغة التسجيل بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، قبل أن تعدل لاعبة الصفا يارا بو رضى النتيجة عند الدقيقة 34.

وعلى ضوء هذه النتيجة، تصدر فريق نفط الشمال العراقي البطولة برصيد 3 نقاط، وذلك بعد فوزه في وقت سابق من اليوم على فيروزة السوري بهدف دون رد.

ويلاقي الأرثوذكسي نظيره فيروزة مساء السبت المقبل ضمن الجولة الثانية، فيما يواجه باليوم ذاته الصفا ونفط الشمال.