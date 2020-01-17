الأرثوذكسي يهزم الفحيص ويؤجل حسم لقب سلة السيدات

عمان – الغد – أجل فريق الأرثوذكسي، حسم لقب دوري السيدات لكرة السلة، بفوزه على شباب الفحيص بنتيجة 59-52 (النصف الأول 31-26)، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن سلسلة الدور النهائي للبطولة.

وكان الفحيص، قد فاز في أول مباراتين بالسلسلة، والفوز اليوم الجمعة كان سيكفيه لحسم السلسلة والاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، بيد أن الأرثوذكسي رفض “الإستسلام”، وتمكن من تحقيق انتصاره في السلسلة التي يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 إنتصارات.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساء في المكان ذاته، وفوز الأرثوذكسي يعني فرض مباراة فاصلة على اللقب، وفوز الفحيص سيتوجه باللقب.

وقدم الأرثوذكسي بداية قوية أمس، وتقدم 7-4، قبل أن يتمكن الفحيص من خول أجواء اللقاء وينهي الربع الأول بالتعادل 12-12، بيد أن الأرثوذكسي كبح جماح منافسه في الربع الثاني، وتمكن من إنهاء النصف الأول في صالحه بنتيجة 31-26.

وتفوق الأرثوذكسي في الربع الثالث بفضل تألق واضح من زارا النجار، فتقدم بفارق 8 نقاط في نهاية الربع الثالث، قبل أن ينهي المباراة في صالحه بفارق 7 نقاط (59-52).

وتألقت النجار من صفوف الأرثوذكسي، بعدما سجلت 19 نقطة و7 متابعات، وأضافت عنود عاصي 17 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

في المقابل، سجلت فرح الشياب 12 نقطة و7 متابعات للفحيص، وأضافت دانا فضة 11 نقطة مع 15 متابعة.