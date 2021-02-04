الأرجنتيني دياز يخلف يورشيتش في تدريب النصر الإماراتي

دبي – أعلن نادي النصر الإماراتي الخميس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز حتى عام 2022، خلفاً للكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وتقلصت آمال النصر الذي تعرض لخسارة قاسية امام الجزيرة صفر-3 في المرحلة الماضية من الدوري المحلي، في المنافسة على اللقب ليتراجع للمركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر.

وخلال المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الجديد، قال عبد الرحمن أبوالشوارب رئيس النصر الذي كان الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات هذا الموسم دون ان يحقق النتائج المرجوة، إن اختيار “دياز جاء بعد مفاضلة بين عدة مدربين وطموحاتنا كبيرة معه لما يتمتع به من سيرة ذاتية حافلة بالانجازات”.

من جهته، قال دياز(61 عاما) “أعرف أني أتواجد في ناد كبير لديه طموحات كبيرة في المنافسة على الألقاب، وسأعمل على تحقيق هذه الطموحات وان يظهر النصر بشخصية قوية ويأخذ زمام المبادرة دائما”.

وتابع المهاجم الدولي الارجنتيني السابق “الهدف من العمل في الاندية الكبيرة هو تحقيق طموحاتها واهدافها، وسبق أن عملت مع أندية عربية وقدت الهلال السعودي الى منصات التتويج بعد غياب”.

وسيكون النصر المحطة التدريبية الرابعة في المنطقة العربية لدياز بعد الهلال(2016- 2018) والاتحاد السعوديين(من تموز/يوليو 2018 حتى أيلول/سبتمبر) وبيراميدز المصري(من شباط/ فبراير 2019 حتى أيار/مايو).

كما قاد دياز منتخب الباراغواي بين عامي 2014 و2016 وأندية ريفر بلايت وسان لورنزو وانديبندينتي الأرجنتينية، وكان بوتافوغو البرازيلي آخر محطاته التدريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكنه أُقيل من منصبه بعد 3 أسابيع من تعيينه بسبب مشاكل صحية.

وحقق دياز الذي خاض 22 مباراة دولية سجل خلالها 10 أهداف، أفضل نجاحاته التدريبية مع الهلال حيث قاده الى نهائي دوري أبطال آسيا في 2017 (تعادل امام اوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 ذهابا وخسر صفر-1 ايابا)، والى احراز لقب الدوري السعودي بعد صيام استمر خمسة أعوام، ولقب مسابقة كأس الملك (2017). (أ ف ب)