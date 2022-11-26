الأرجنتين تعود للواجهة بفوز مهم على المكسيك

عمان – الغد – أنعشت الأرجنتين حظوظها في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بفوزها أمس على المكسيك بهدفين نظيفين على ستاد لوسيل، ضمن منافسيات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجل هدفي الأرجنتين كل من ليونيل ميسي (64) وإنزو فرنانديز (87).

وعوضت الأرجنتين خسارتها مباراتها الإفتتاحية بالبطولة أمام السعودية 1-2، وارتفع رصيدها إلى 3 نقاط، لتحتل المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف أمام السعودية التي خسرت (0-2) أمس أمام بولندا متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما جاءت المكسيك بالمركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويوم أمس أيضا، كان المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، بفوزه الصعب على الدنمارك 2-1، فيما تضاءلت حظوظ تونس في المضي قدما، بخسارتها أمام أستراليا 0-1.

وتقام مساء اليوم 4 مباريات، أبرزها القمة المرتقبة بين إسبانيا وألمانيا ضمن المجموعة الخامسة التي تشهد أيضا مواجهة ثانية بين اليابان وكوستاريكا.

وضمن المجموعة السادسة، يتطلع المنتخب المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، فيما يتطلع المنتخب الكرواتي وصيف بطل مونديال 2018، للفوز على نظيره الكندي.