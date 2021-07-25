الأرجنتين تفوز على مصر في أولمبياد طوكيو

طوكيو – مني المنتخب المصري لكرة القدم بأولى الأحد بأول خسارة له في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو عندما خسر 1-0 أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وعلى ملعب سابورو دوم في مقاطعة هوكايدو الذي يبعد نحو 1200 كلم شمال العاصمة طوكيو، تمكّن المنتخب الأرجنتيني من حسم المباراة في الدقيقة 52 بهدف عن طريق فاكوندو ميدينا.

ورفع “ألبي سيليستي” بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثاني مؤقتاً، فيما بات منتخب الفراعنة في المركز الرابع والأخير مع نقطة واحدة من مباراتين أيضاً.

وكان المنتخب المصري يعوّل على نتيجته الافتتاحية التي تعتبر جيدة إلى حد ما عندما تعادل مع إسبانيا سلباً في الجولة الأولى.

لكن المسعى الأرجنتيني إلى تعويض خيبته الأولى بسقوطه أمام أستراليا بهدفين نظيفين، كان له الزخم الأقوى.

وقدم الفراعنة أداء باهتاً في شوطي المباراة من دون أي نجاعة هجومية، ودفع الثمن من هفوة دفاعية منحت الأرجنتينيين هدف الفوز.

من جهتها، عوّضت فرنسا عن خسارتها القاسية أمام المكسيك 4-1، وفازت بصعوبة في الوقت القاتل على جنوب أفريقيا 4-3 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وتدين فرنسا بفوزها لهاتريك أندري بيار جينياك (57، 78، و86 من ركلة جزاء)، وهدف الوقت القاتل من تيجي سافانييه (90+2)، فيما سجل ثلاثية جنوب أفريقيا كوباميلو كوديسانغ (53)، إفيدانس ماكغوبا (72)، وتيبوهو موكوينا (81).

وبهذا الفوز بات منتخب “الديوك” في المركز الثالث مع ثلاث نقاط، فيما حلّ منتخب جنوب أفريقيا في ذيل الترتيب خالي الوفاض.

وفي وقت لاحق، تلعب السعودية مع ألمانيا، والبرازيل مع ساحل العاج، أستراليا مع إسبانيا، اليابان مع المكسيك، وكوريا الجنوبية مع رومانيا. -(أ ف ب)