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الأرجنتين تواجه البرازيل في “سوبر كلاسيكو” ودي بالسعودية

منذ ساعتين

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بالما – غادر منتخب الأرجنتين لكرة القدم وعلى رأسه نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي الخميس معسكره في إسبانيا متوجها إلى السعودية لخوض ودية أمام البرازيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الجمعة في استاد “جامعة الملك سعود” في الرياض.

وودع عشرات المشجعين منتخب الأرجنتين الذي أنهى معسكره في مدينة بالما الإسبانية، بعدما أجرى ثلاث جلسات مران على مدار الأسبوع. (إفي)

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