الأرجنتين تواجه البرازيل في “سوبر كلاسيكو” ودي بالسعودية

بالما – غادر منتخب الأرجنتين لكرة القدم وعلى رأسه نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي الخميس معسكره في إسبانيا متوجها إلى السعودية لخوض ودية أمام البرازيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الجمعة في استاد “جامعة الملك سعود” في الرياض.

رسمياً : الحكم ماثيو كونجر من نيوزيلندا سيقود مباراة البرازيل⁦🇧🇷⁩ الودية ضد الأرجنتين يوم غداً الجمعة في الرياض. pic.twitter.com/paEFJsKQeF — الهدف الذهبي (@OfleksS) November 14, 2019

وودع عشرات المشجعين منتخب الأرجنتين الذي أنهى معسكره في مدينة بالما الإسبانية، بعدما أجرى ثلاث جلسات مران على مدار الأسبوع. (إفي)