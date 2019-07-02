الأرجنتين تُعلن قائمة ملاعبها لبطولة كوبا امريكا 2020

بوينوس أيرس – أعلن الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، قائمة بـ 6 ملاعب ينتظر أن تستضيف مباريات بطولة كوبا أمريكا 2020 ، حيث نشر الاتحاد مقطع فيديو مدته 3 دقائق ونصف لملاعب بومبونبيرا، سيليندرو، كيمبس، بيسنتيناريو في سان خوان، الاونيكو في سانتياجو ديل إستيرو ومالفيناس أرخنتيناس.

ويسع ملعب نادي بوكا جونيورز، “لا بومبونيرا” لقرابة 49 ألف متفرجاً ، ويقع في العاصمة بوينوس آيرس ، أما ملعب “ماريو البرتو كيمبس” في مقاطعة كوردوبا ، فإنه يتسع لنحو 57 ألف متفرجاً ، في حين يتسع ملعب “سيليندرو” في العاصمة لـ55 ألف متفرج.

وبسعة 40 ألف متفرج يقع ملعب “مالفيناس أرخنتيناس” في منطقة ميندوزا ، ويأتي بعد ذلك ملعب بيسنتيناريو في سان خوان بسعة 26 ألف متفرج ، كما يظهر في القائمة ملعب “الاونيكو” في سانتياجو ديل إستيرو ، والذي لم يتم الإنتهاء من بنائه ويتسع لـ28 ألف مشجع.

وكان ملعب “المونومنتال” ، معقل ريفر بليت، هو الغائب الأبرز عن القائمة وستقام البطولة العام المقبل في الأرجنتين وكولومبيا ، حيث ستُقام المباراة الافتتاحية في 12 حزيران (يونيو) بالأرجنتين وسيلعب النهائي في كولومبيا في موعد لم يتم تحديده بعد. (إفي)