“الأرجيلة” تنعش منشآت سياحية

محمد أبو الغنم

عمان- ارتفعت نسبة إشغال منشآت سياحية إلى 100 % بعد عودة خدمة “الأرجيلة” إلى “المنيو” ضمن قائمة الأصناف في المقاهي والكوفي شوبات والمطاعم السياحية.

وأكد هؤلاء أن الإقبال على منشآتهم بات نشطا وقويا منذ اليوم الأول الذي تم الإعلان فيه عن السماح بتقديم “الارجيلة” في منشآتهم وبلغت نسبة الاشغال 100 %.

وبين هؤلاء أنهم كانوا قد تكبدوا خسائر بسبب الإغلاقات السابقة التي وصلت إلى أكثر من 7 أشهر مما يرتب عليهم أجورا ومصاريف أثقلت كاهلهم وكبدتهم خسائر مادية كبيرة بسبب إغلاق منشآتهم.

وقالت مديرة جمعية المطاعم السياحية اليانا جعنيني إن “الحركة على المقاهي والكوفي شوبات بالإضافة إلى المطاعم السياحية كانت قوية جدا”.

وأكدت جعنيني أن نسبة الإشغال وصلت إلى 100 % للمقاهي والمطاعم التي تقدم خدمة “الأرجيلة”.

وأضافت ان نحو 200 منشأة قدمت خدمة خدمة الأرجيلة بعد السماح لها بتقديمها لزبائنها يقابلها نحو 250 منشأة لم تستطع تقديم خدمة الأرجيلة لعدم وجود تراسات وساحات خارجية.

وأشارت جعنيني إلى التزام كافة المنشآت السياحية التي قدمت خدمة “الأرجيلة” بالبروتوكولات والشروط بقواعد الصحة والسلامة العامة إضافة إلى التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وقال صاحب مقهى خالد صرار إن “الاقبال على خدمة الأرجيلة أول من أمس كانت قوية وملحوظة وإشغال المقهى وصلت نسبته إلى 100 %”.

وأكد صرار أن نسبة إشغال المقهى بلغت ذروتها جراء السماح بتقديم خدمة الأرجيلة التي هي مقصد للكثير من الزبائن بعد إغلاق استمر أكثر من 7 اشهر.

واضاف أن المقهى ملتزم التزاما كاملا بكافة الشروط لتقديم هذه الخدمة.

وقال أحد العاملين في أحد المقاهي أيمن الشوبكي “منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي وهو اليوم الذي بدأ فيه تقديم الأراجيل استقبلنا زبائن خدمة “الأرجيلة” بعد غياب متواصل منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كون المنشأة لا تقدم الطعام”.

وأضاف “منذ الساعة العاشرة صباحا ولغاية العاشرة مساء والمقهى يقدم خدمة “الأرجيلة” لزبائنه المتعطشين لجلسات الكوفي شوب

والمقاهي مع “نفس الأرجيلة”.

وقال مدير كوفي شوب زيد عبدالعزيز إن الحركة نشطة جدا في المقهى منذ أول من أمس بعد السماح بتقديم خدمة “الأرجيلة” للزبائن.

وأكد عبدالعزيز انه منذ بداية اليوم الأول الذي تم السماح للمقاهي بتقديم الأرجيلة والإقبال كان قويا ووصلت نسبة الإشغال الى 100 %.

وأضاف أن الزبائن الذين تجذبهم “الأرجيلة” تبحث عن تغير الأجواء ولم تجد سواء المقاهي والكوفي شوب لإمضاء أوقاتهم.

وأشار إلى التزام الكوفي شوب بشروط السلامة العامة التي أعلنتها الحكومة خاصة تقديم الأرجيلة في الساحة “الخارجية”.

وكان صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة والتي نصت على أنه يمنع التدخين بجميع أنواعه في الأماكن الداخلية للمنشآت، كما يمنع فصل المناطق الداخلية في أي منشأة للمدخنين وغير المدخنين، ومنحت وزير الصحة حق وقفها تبعا للظروف الاستثنائية والتطورات الصحية.

وألزمت التعليمات كل من يقدم “الأرجيلة” استعمال “البرابيش” المعدة للاستخدام مرة واحدة فقط وتغيير الماء وتنظيف وتعقيم الأرجيلة بعد كل استعمال ووضع إشارات على كافة الأراجيل لتوعية المستهلك بالخطر الذي قد يلحق بهم من وراء استخدام الأرجيلة من منتجات التبغ (المعسل) بشكل عام، على أن تتولى وزارة الصحة متابعة ذلك.

وكثفت وزارة السياحة والآثار من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة لها والجهات المعنية الأخرى، جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، بعد أن تم السماح لها، في خطة الفتح التدريجي للقطاعات وضمن خطة الوصول إلى “صيف آمن”، بتقديم الخدمة بالساحات الخارجية.