“الأردنية الأميركية المشتركة” تبحث التعاون التجاري والزراعي والأمن الغذائي

بحثت ‎اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الأردنية الأميركية المشتركة التي عقدت في واشنطن أخيرا، التعاون في مجالات التجارة، والزراعة، والأمن الغذائي، والعمل.

وترأس الجانب الأردني في الاجتماعات أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، عن الجانب الأميركي نائب ممثل التجارة الأميركية السفير جيم وايت، بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومسؤولين من كلا الجانبين.

وقالت الزعبي في بيان اليوم الأحد، إن العلاقات الاقتصادية الأردنية الأميركية، تاريخية واستراتيجية وترتكز دعائمها على مصالح البلدين المشتركة، مشددةً على ضرورة تطويرها لا سيما في المجالات التجارية.

وأكدت حرص الأردن على تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، واستقطاب استثمارات خارجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تسهم بدفع عجلة التنمية وتوفر فرص عمل للأردنيين.

‎ بدوره، أكد نائب ممثل التجارة الأميركية، أن العلاقات بين البلدين الصديقين، استراتيجية متجذرة في الصعد كافة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار برفع مستوى العلاقات خاصة التجارية والاستثمارية وتعزيزها.

وبين أن اللقاءات ضمن اللجان الفرعية تفسح المجال للوقوف على أهم المستجدات وكذلك الصعوبات والمعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري، مؤكدا اهتمام الجانب الأميركي بعقد اللجنة الأردنية الأميركية بدورتها العاشرة في عمان العام المقبل.

‎وتناولت أعمال اللجنة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها تعزيز التبادل التجاري في السلع والخدمات، وأهمية تنويع الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة.

وبحثت أيضا سبل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين عند التصدير كما تمت الإشارة الى أن الولايات المتحدة احدى الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير 2023-2025.

وحث الجانب الأردني المستثمرين الأميركيين على تعزيز الاستثمار في المملكة والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، وشكر الجانب الأميركي على دعمه المتواصل للمملكة في عدد من القطاعات، خاصة الدعم المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برامجها التي تستهدف القطاعات التجارية والاقتصادية والفئات المجتمعية المختلفة.

وأسفرت الاجتماعات عن عدة مخرجات من أهمها: تشكيل لجنة فرعية مشتركة تعنى بمراجعة التشريعات التي تعنى بالشؤون البيئية لتشجيع التجارة ورفع مستوى الحماية البيئية في كلا البلدين تطبيقا للبند الخامس من اتفاقية التجارة الحرة، والاتفاق على حل عدد من الصعوبات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين.

‎ وبلغت قيمة صادرات الأردن الى الولايات المتحدة العام الماضي 2.38 مليار دولار أميركي، شكلت أكثر من 25 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية، في حين بلغت مستورداته منها 1.49 مليار دولار.

في حين بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني الماضي 166.4 مليون دولار، ومستورداته منها 212.4 مليون دولار.

يشار إلى أن اللجنة الأردنية الأميركية المشتركة، تعقد اجتماعاتها بانتظام لبحث سبل وآليات التعاون التجاري البلدين الصديقين في شتى المجالات وتعزيز مستويات التبادل التجاري بينهما في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما عام 2001.

(بترا)