“الأردنية” الأولى محلياً والتاسعة عربياً في 2019 وفق تصنيف إسباني

عمان- الغد – أظهرت نتائج تصنيف ويبومتركس للجامعات التابع للمركز الوطني للبحوث في إسبانيا تقدم الجامعة الأردنية لتصبح التاسع عربيا والأولى محليا ضمن قائمة ضمت 1157مؤسسة تعليم عال عربية مقارنة بالمركز العاشر الذي كانت تحتله منذ عامين.

وبيّنت النتائج تقدم الجامعة 78 موقعا عالميا مقارنة بآخر تصنيف لتتبوّأ المركز 1147 عالميا ضمن قائمة ضمت 28580 جامعة وكلية جامعية في العالم.

وأكد مركز الاعتماد وضمان الجودة أن هذا التصنيف يعتمد على أربعة مؤشرات هي حجم محتوى الموقع الإلكتروني وتأثير الموقع الإلكتروني ومدى ارتباط المواقع الإلكترونية العالمية به وتأثير باحثي الجامعة الذي يقاس بمجموع عدد الاستشهادات العلمية الحاصل عليها أعلى 100 باحث في الجامعة في عدد الاستشهادات في قاعدة البيانات جوجل سكولر، ونسبة البحوث العلمية المؤثرة عالميا ضمن قائمة أفضل 10 % من البحوث الأكثر استشهادا في 26 تخصصاً علمياً.

وحلّت “الأردنية” في هذا التصنيف في المرتبة 44 على المستوى العالمي والرابع عربياً من حيث حجم الموقع الإلكتروني وثراء محتواه وفي الموقع 13 عربياً في معيار تأثير الموقع الإلكتروني.

أما في معايير البحث العلمي التي تشكل 45% من علامات هذا التصنيف، جاءت “الأردنية” في المرتبة 816 عالمياً و12 عربياً من حيث تأثير باحثيها، وفي المرتبة 1284 عالمياً والمركز 27 عربياً من حيث عدد البحوث العلمية المؤثرة التي تم نشرها للجامعة في الفترة 2013-2017.

وعلى صعيد ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن “الأردنية” تحتل حاليا في التصنيفات العالمية الأخرى المرتبة 601-650 ضمن تصنيف QS العالمي الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية للجامعات، وحاصلة على خمس نجوم في تقييم Qs Stars العالمي، ولديها 10 تخصصات مصنفة ضمن قائمة أفضل 500 تخصص في العالم، و15 تخصصا حاصلا على الاعتماد الدولي، فضلا عن تميزها بسمعتها الأكاديمية التي تحتل فيها المرتبة 359 عالمياً، وبسمعتها التوظيفية التي تحتل فيها المرتبة 283 عالمياً حسب تصنيف QS العالمي للعام 2019.