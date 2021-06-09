“الأردنية” الأولى محلياً وفقا لتصنيف كيو اس العالمي

عمان- احتلت الجامعة الأردنية المرتبة الأولى محلياً في تصنيف “كيو اس العالمي” للجامعات، وللسنة السادسة على التوالي، كما صنفت من أفضل 47 بالمئة بين نظيراتها العالمية.

وبحسب بيان الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة، أن التصنيفات العالمية الرصينة والشاملة مثل تصنيف “كيو اس” تعد مؤشراً مهمّا للأداء وتسهم في تحليل نقاط القوة والضعف من أجل العمل على التطوير المستمر في عالم يشهد تنافسية عالية في المجالات كافة.

ولفت مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور منور التراكية، إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تحقيق مرتبة متقدمة في هذا التصنيف لتكون من ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

يشار إلى أن تصنيف “كيو اس العالمي” يقارن بين الجامعات في مجالات السمعة الأكاديمية والتوظيفية، والبعد الدولي بشقيه المعتمدين على أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بالإضافة الى البحث العلمي الرصين والمؤثر عالميا وجودة التعلم، معتمدا على مؤشرات الأداء التي تكمن في السمعة الأكاديمية للجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وعدد الاقتباسات البحثية للأبحاث المنشورة، والسمعة التوظيفية للخريجين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب الدوليين في الجامعة. وبحسب البيان، فإن هذا التصنيف يعد من التصنيفات الشمولية العالمية للجامعات والأكثر تميزًا من حيث الأهمية والتأثير والانتشار، وأنه لغايات استخراج نتائج هذا التصنيف، فقد قام التصنيف بتحليل بيانات 1673 جامعة، جرى تصنيف حوالي 78 بالمئة منها، حيث دخل التصنيف 8 جامعات من الأردن هذا العام.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه جرى استفتاء مليوني أكاديمي و450 ألف من أرباب العمل لاستخراج نتائج السمعتين الأكاديمية والتوظيفية للجامعات، بالإضافة إلى تحليل 96 مليون استشهاد بحثي لتقدير مؤشر الإستشهادات الذي يرصد له 20 بالمئة من درجة التصنيف الكلية.

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