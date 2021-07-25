“الأردنية – الإسرائيلية للمياه” تتفق على تزويد المملكة بـ 50 مليون متر مكعب اعتبارا من الشهر المقبل

إيمان الفارس

عمان – خلصت اجتماعات اللجنة الأردنية – الإسرائيلية المشتركة للمياه المنعقدة مؤخرا، بتزويد الجانب الإسرائيلي لنظيره الأردني بالكميات التي تم الاتفاق عليها مسبقا والبالغة 50 مليون متر مكعب، وذلك على مدار السنة المائية 2021 – 2022، وفق مصدر مطلع في وزارة المياه والري.

وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ “الغد”، أنه لم يتم بعد توافق الجانبين الأردني والإسرائيلي على قرار سعر محدد لبيع المياه من قبل الجانب الإسرائيلي المزود للمياه للجانب الأردني، لافتا لأن الطرفين لا يزالان في مرحلة التفاوض حول السعر.

وقال المصدر ذاته إن اتفاق اللجنة المشتركة بتزويد الجانب الإسرائيلي للجانب الأردني بكميات المياه التي تم الاتفاق عليها مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي، سيتم خلال الفترة ما بين آب (أغسطس) للعام الحالي وحتى الشهر ذاته من العام المقبل.

وأضاف المصدر أن كميات المياه التي ستزود من الطرف الإسرائيلي للطرف الأردني، والذي قام بطلبها مسبقا، ستتم على مدار العام، ووفق القدرة الاستيعابية الحالية للخطوط الناقلة وقدرة البنية التحتية.