“الأردنية السويدية” وبلدية ناعور تنفذان حملة تعقيم في اللواء

عمان – الغد – نفذت الشركة الأردنية السويدية للأدوية (جوسوي) وبلدية ناعور حملة تعقيم لعدة مناطق في اللواء، بمشاركة كوادر البلدية والشركة.

وجاءت الحملة والتي تخللها توزيع لوازم الوقاية الشخصية انطلاقا من الدور الصحي والمجتمعي للشركة وتلبية للواجب الوطني لدعم الجهود الوطنية في منع انتشار فايروس “كورونا”.

واكد مدير التسويق في الشركة علي شاهين ان هذه الحملة بداية لسلسة من الحملات التي سيتم تفيذها في اللواء وبمساندة بلدية ناعور.

ومن جانبه شكر رئيس البلدية زياد السواعير الشركة على مبادرتها الوطنية والتي تدعم من خلالها الجهود المبذولة لمنع انتشار الفايروس.

ودعا السواعير شركات الأدوية التي يواجد عدد من مصانعها في اللواء بأن تحذو حذو الشركة الأردنية السويدية التي تبادر دائما في خدمة المجتمع المحلي وتنميته والحفاظ على سلامته.