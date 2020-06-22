أخبار محليةالغد الاردني

“الأردنية” تؤجل إلغاء المواد غير المحاسب عليها حتى السبت المقبل

منذ 32 دقيقة

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عمان- الغد– يُعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية أنه وشعوراً مع الطلبة و أولياء أمورهم في هذه الظروف الاقتصادية التي رافقت إجراءات التعطل و الحظر، قرر الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس العمداء عدم إلغاء المواد غير المحاسب عليها إلاّ بعد انتهاء فترة السحب و الإضافة بتاريخ السبت 27/6/2020
علماً بأن فترة السحب و الإضافة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 ولغاية مساء يوم السبت 2020/6/27.

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