“الأردنية” تبحث تعزيز موقعها بالتصنيف العالمي

عمان – الغد – بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات لدى لقائه المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور “اشوين فرناندز”، ومختص التصنيف المعتمد لدى QS الدكتور أنس السعود، اليوم، سبل تعزيز موقع الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات.

وجرى في اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد المجدوبة والدكتورة كفاح الجمعاني والدكتور مساعد الرئيس لشؤون البرنامج الدولي والتسويق والدكتور مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، استعراض لمساعي الجامعة في تحقيق التميز في جميع محاور التصنيف، والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال.

وعبّر عبيدات عن اهتمامه بتوثيق العلاقة مع المؤسسة بصفتها واحدة من أهم التصنيفات العالمية، وتطرق إلى سبل تعزيز موقع الجامعة في ما يتعلق بمؤشري قياس الأثر العالمي للمخرجات البحثية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

بدوره، أشار مدير مركز الإعتماد وضمان الجودة الدكتور منور التراكية إلى تميز الجامعة في مجال التعليم عن بعد كونها أول جامعة رسمية في الأردن حصلت على النجومِ الخمسِ في التقييم العالمي “QS Stars” في هذا الحقل، بالإضافة الى خمس نجوم في التقييم العام الذي حصلت عليه عام 2019.

من جهته، أشاد فرنانديز بمكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيرا إلى نقاط القوة التي تتمتع بها بوصفها جامعة شمولية تحتوي غالبية التخصصات العلمية والإنسانية، وأشار إلى وجود إمكانية لتنظيم لقاء تعريفي بالمعايير الجديدة للتصنيف مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية.

وفي ختام اللقاء سلم فرنانديز رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات شهادة النجوم الخمس التي حصدتها الجامعة في التقييم العالمي في حقل التعليم والتعلّم الإلكتروني

وأوعز رئيس الجامعة إلى المسؤولين في الجامعه إلى ضرورة أتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحسين تصنيف الجامعة.