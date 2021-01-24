“الأردنية” تبدأ صرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

عمان- الغد- بدأت وحدة الشؤون المالية في الجامعة الأردنية اليوم بصرف مستحقات الطلبة المتفوقين دراسيا من مكافأة منح الطلبة المتميزين، بناء على قرار مسبق، حيث جاء هذا التصريح لاحقا للتنويه السابق الصادر عن الوحدة بتاريخ 10/1/2021 بشأن موافقة الجامعة على صرف المستحقات المالية، حيث تؤكد الجامعة حرصها على تقديم الدعم لهؤلاء الطلبة وبأنها ملتزمة بسياستها المتعلقة بآلية الصرف ولن تتوانى عن دعم هذه الفئة المتميزة.

ويقتضي التنويه بأن فئة الطلبة المتفوقين يحظون باهتمام كبير من قبل رئاسة الجامعة وإدارتها؛ لتميزهم الدراسي وتفوقهم العلمي والذي بلا شك يسهم في خدمة الوطن، وهو مؤشر على سعيها المستمر في حفظ حقوقهم والوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم هذا الدعم لهم وفقا للشروط والقوانين المتبعة في الجامعة.

وتهيب الوحدة ببعض المجموعات الطلابية التي تستغل أي مناسبة في الجامعة للإثارة الإعلامية بضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار الخاصة بالجامعة وأخذها من مصدرها، الأمر الذي سيساعد بعدم إرباك الطلبة بمعلومات غير دقيقة.