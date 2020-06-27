“الأردنية” تتبنى برمجية “سلاسل” لتعزيز التعليم الإلكتروني

إبراهيم المبيضين

عمان – مع استمرار أزمة كورونا وتداعياتها التي فرضت إجراءات احترازية في مواجهة المرض، ظهرت الحاجة ملحة إلى التقنيات الحديثة والحلول التي تتيح تطبيق مفاهيم العمل والتعلم عن بعد، حيث يتمكن الناس والمؤسسات من التعليم والعمل والتواصل بالاون لاين دون الحاجة إلى الاختلاط والتقارب الجسدي.

في هذا الاطار اعتمدت الجامعة الأردنية مؤخرا ومن خلال مركز الاعتماد وضمان الجودة ” برنامج سلاسل ديسكتوب” وهو المنتج الرئيسي الذي قامت بتطويره شركة ” قمم وسلاسل التكنولوجيا للمعرفة ” الشركة الأردنية الريادية كأول أداة عربية لعمل الفيديوهات والبث المباشر.

ومع اعتماد هذا البرنامج من قبل الجامعة الأردنية سيتمكن الاساتذة والمحاضرون من مختلف الكليات باستخدام البرمجية لتصميم وشرح المحاضرات تقنيا وكانهم يشرحون على ” لوح أبيض” وتسجيلها، ومن ثم تقوم الجامعة برفع واتاحة هذه الفيديوهات للمحاضرات على منصتها الخاصة لاتاحتها للطلبة للاستفادة منها.

وتأتي أهمية هذه الخطوة من قبل الجامعة الأردنية في تأكيدها على أهمية التكنولوجيا في قطاع التعليم، وباعتماد برنامج طورته شركة ريادية أردنية محلية، إلى جانب أهمية تطبيق مثل هذا الحل التقني في إطار سعي الجامعة لإدراج تقنيات حديثة تدعم عملية التعليم الإلكتروني في مواجهة تفشي كورونا.

وأكد الدكتور علاء الدين الكيلاني مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة على هذه البرمجية وقال: “إن اعتماد برنامج سلاسل ديسكتوب قد تم بعد تقييمه من قبل لجنة مختصة، ومن ثم تم تعميم البرنامج في مرحلة سابقة على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ليصار إلى استخدامها”.

وأشار إلى أن التغذية الراجعة من قبل اللجنة المختصة ومن قبل مستخدمي البرنامج من أعضاء الهيئة التدريسية أظهرت عدة جوانب إيجابية ومفيدة في برنامج سلاسل ديسكتوب.

وشركة قمم وسلاسل المعرفة للتكنولوجيا “سلاسل” هي شركة ريادية أردنية تأسست في العام 2015، طرقت باب قطاع التعليم والتدريب عندما قامت بابتكار برمجية هي “برمجية سلاسل ديسكتوب” التي توفر أدوات للمعلمين والمعلمات والمدربين لعمل شروحات وإيضاحات للدروس على شكل فيديوهات مبسطة باستخدام أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، الأمر الذي يسهل من عملية التعليم والتدريب والتخاطب بين المعلم والطالب أو المدرب والمتدرب.

إلى ذلك أكد الشريك المؤسس في الشركة ومديرها التنفيذي منير النوري أهمية هذا التعاون مع الجامعة الأردنية الذي يأتي في إطار إدراج تقنيات أردنية متطورة تساعد الجامعة في سعيها للتحول الرقمي مشيرا الى أنه تم إتاحة البرنامج مجانا لكادر محاضري الجامعة الأردنية على أن يتم تمويل إدراج البرنامج من خلال الداعمين المحليين.

وأكدت الدكتورة عائدة العواملة وهي أحد مستخدمي برنامج سلاسل ديسكتوب من أعضاء الهيئة التدريسية أهمية البرنامج في توفير الوقت والجهد عليها من خلال المزايا العديدة التي قام بتوفيرها للمحاضر خلال عمل المحاضرات أو العروض التقديمية.

وقال الدكتور بشار الخالدي أن برنامج سلاسل ديسكتوب ممتاز للغاية، كونه يمتاز بانه سهل الاستخدام، سريع ومريح بالنسبة للمستخدمين مقارنة ببرامج عالمية أخرى.

وبرمجية ” سلاسل” هي البرمجية العربية الأولى لعمل الفيديوهات والبث المباشر على منصات التواصل الإجتماعي، يتم تنزيلها على حاسوب المعلم / المحاضر (لابتوب ، ديسكتوب) بحيث تمكنه من تسجيل شاشة الحاسوب، مع الصوت والصورة ، بالإضافة لشريط أدوات بسيط وسهل يحوي أداوت الكتابة والتأشير مع أدوات تساعد للعرض التقديمي، والتي تكون متوافقة مع جميع أنواع الملفات التي يمكن أن يستخدمها المحاضر ( Power Point ، PDF، Excel، Word وغيرها ). مع وجود امكانية لعمل التعديلات على الفيديو. ويتم رفع الفيديو على أي منصة يتم اختيارها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.