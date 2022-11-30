“الأردنية” تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات العربية بعد ثبات دام ثلاث سنوات

تقدّمت الجامعة الأردنية في تصنيف التايمز للجامعات العربية، وحلّت في المرتبة الأولى محليا، و 21 عربيا من أصل 14 جامعة أردنية و169 جامعة عربية شاركت في هذا التصنيف.

وبين رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أنّ الجامعة حققت إنجازات عديدة في مختلف التصنيفات والتقييمات العالمية، ومنها تصنيف الجامعة لأول مرة في تاريخ الجامعات الأردنية في تصنيف شنغهاي العالمي وضمن المرتبة 701-800، وحصلت على تقييم خمس نجوم (Excellent) الصادرة من مؤسسة “كيو أس” البريطانية.

ومندوبا عن رئيس الجامعة حضر قمّة التايمز السنوية “التحوّل في التعلّم من أجل مستقبل مستدام” التي اختتمت اليوم في الكويت، وتمّ خلالها إعلان نتيجة التصنيف كلا من نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتورة إنعام خلف، ومدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور منصور المطارنة.

وفي هذا الصدد أوضح المطارنه أن الجامعة الأردنية تميّزت في مقياس تصنيف التايمز العربي للجامعات عن نظيراتها المحلية في معايير التعليم والبحث العلمي، كما وحلّت على المستوى العربي في المرتبة الثامنة في معيار التعليم والمرتبة الثالثة عشرة في مجال البحث العلمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد نفس معايير التصنيف العالمي الأساسي لتصنيف الجامعات، حيث يشمل معايير حول التعليم والبحث العلمي والاستشهاد بالأبحاث العلمية والمجتمع والصورة العالمية للجامعة، حيث ينبثق عنها ستة عشر مؤشر أداء.

ويذكر أن الجامعة الأردنية و بعد ثبات في ترتيبها لمدة ثلاث سنوات تقدّمت بتصنيف التايمز العالمي الذي صدر مؤخرا وكانت ضمن الفئة 601-800.