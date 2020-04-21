“الأردنية” تجري امتحانًا إلكترونيًّا لعشرة آلاف طالب

تيسير النعيَمات

عمان- أجرى مركز اللغات امتحانًا إلكترونيًّا لتحتسب نتيجته ضمن أعمال الفصل بما يتماشى مع قرار مجلس التعليم العالي، وقد أُجري الاختبار بصيغة الاختيار من متعدد تحت مسمى (الواجب الأول) لمتطلبات الجامعة الاستدراكية في اللغتين العربية والإنجليزية، وقد امتد إجراؤه على خمسة أيام ابتداء من صباح الأربعاء ٤/١٥ وانتهاء بمساء يوم الأحد ٢٠٢٠/٤/١٩.

خضع للامتحان ما يقارب العشرة آلاف طالب حيث أعطي الطلاب مدة خمس عشرة دقيقة توزعت على عشرة أسئلة للاختيار من متعدد. وقد جاءت نسب النجاح ضمن معدلها الطبيعي ولم يسجل منحنى النجاح أو عدمه أي غلو أو مبالغة، ما يعني إن هذه التجربة قابلة للقياس والتطبيق ضمن شروط معينة.

ويأتي عَقدُ هذا الامتحان ضمن توجيهات رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور عبد الكريم القضاة، الذي أكّد حرصَ الجامعة على استمرار عمليّة التّعلّم عن بعد، حيث تُعدّ الامتحانات الإلكترونيّة رافدًا يضمن نجاح هذه المهمّة التي تضطلع بها الجامعة بكفاءة وجودة عاليتين.

كما قال الدّكتور زياد قوقزة، مدير مركز اللغات، إنّ هذه الخطوة جاءت انسجاما مع معطيات المرحلة والتوجّه الكبير المشهود لاستخدام التّعليم الإلكتروني عن بعد، كما بين أن هذا الإنجاز غير المسبوق الذي ابتدأ تجربة ستساعد صنّاع القرار في البناء والقياس عليها في أيّ تجارب شبيهة في المستقبل، لا سيما في الامتحانات العامة التي يخضع لها آلاف الطلبة.

Taiseer. Alnuaimat @alghad.jo