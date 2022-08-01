“الأردنية” تحتفل بتخريج زهاء 990 طالبا وطالبة

عمان -الغد – فرحة جديدة، ها هي ترتسم في عيون الخريجين الذين استحقوا نيل شهاداتهم العلمية بعد أن استكملوا متطلبات النجاح، لينطلقوا إلى مستقبلهم مناراتِ علمٍ وعملٍ وعطاءٍ لهذا الوطن الذي ينتظر منهم الكثير.

آباء وأمهات أعطوا بانتظارهم الطويل لهذا اليوم شرعية أخرى للاحتفال، فهم من شهدوا سهر أبنائهم الليالي، وطلبهم العلم من كل حدب وصوب، حتى وصلوا مراتب العلا.

احتفلت الجامعة الأردنية بأبنائها وبناتها لليوم الرابع على التوالي، وذلك بتخريج زهاء 990 طالبا وطالبة ينتمون إلى كليتي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية واللغات.

وعقب مراسم حفل التخريج أكد عميدا الكليتين الدكتور فيصل الرفوع والدكتورة ناهد عميش أن الجامعة الأردنية تفخر بخريجيها الذين قطفوا ثمار تعبهم اليوم ليلتحقوا بأجيالٍ ساهمت وما زالت تساهم في رفعة هذا الوطن وتقدمه، داعيَيْن الخريجين أن يكونوا على قدر المسؤولية على الدوام.

وبارك العميدان هذا الإنجاز للطلبة، مؤكّدَيْن أن فرحة الجامعة تكتمل بتخريج نخبة من الشباب المنطلق إلى مواقع العمل بعد سنوات من الجد والعمل والدراسة، والمسلح بالعلم والإيمان والمعرفة، ليكون في المستقبل القريب معول بناء لخدمة الوطن والمجتمع.

وفي هذا الصدد، ستُنقل وقائع حفل التخريج ببث حي ومباشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة الأردنية على الرابط التالي:

http://www.ju.edu.jo/ar/grad2022/Home.acpx ، وعلى أثير إذاعة الجامعة الأردنية على التردد (94.9) ميجا هيرتز.

كما ستُنشر مجموعة من صور الخريجين في حفلات التخرج عند التقاطها مباشرة على صفحات الجامعة الرسمية (الجامعة الأردنية – The University Of Jordan) على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ujnews