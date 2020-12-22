“الأردنية” تحتل المرتبة الأولى محليا في تصنيف شنغهاي

عمان -الغد- رتب التصنيف العالمي للحقول الأكاديمية لعام 2020 “شنغهاي” الجامعة الأردنية كأفضل جامعة في الأردن، بعد أن حققت ثلاثة حقول منها ترتيبا عالميا في هذا التصنيف في مجال العلوم الطبية والهندسية، وهي (طب الأسنان والتمريض وهندسة وعلم الحاسوب).

وجاء حقل تمريض الأردنية في الفئة 151- 200 وحقل طب الأسنان في الفئة 201- 300، بينما وقع حقل علم الحاسوب والهندسة في الفئة 302-400.

ويُبرز هذا التميز الذي تحققه حقول التخصصات على سلم التصنيفات العالمية الأكثر دقة وحيادية، دور الجامعة الأردنية الرائد وتميزها الذي يتحقق بثبات في كافة التصنيفات المرموقة عالميا، كما أنه يعكس رؤيتها وأهدافها المتمثلة بسعيها لتقديم تعليم ذو جودة عالية وبحث علمي رصين ذو تأثير عالمي من حيث النوع والكم، معتمدة على استراتيجية واضحة في دعم الباحثين المتميزين وتبني خطوات عملية مدروسة لتشجيع التشبيك العلمي وبناء شراكات استراتيجية مع الكثير من الجامعات العالمية المرموقة.

وقد صنّف شنغهاي المؤسسات والمعاهد العلمية في 54 حقلا في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، وتحتاج الجامعات إلى الحد الأدنى من عدد المنشورات البحثية خلال الفترة 2014-2018 لكي يتم إدراجها في تصنيف الحقل العلمي المعني.

إلى ذلك، فتجدر الإشارة إلى أن تصنيف شنغهاي يعتمد منهجية مستقلة لتقييم حقول التخصص المختلفة تتمثل بخمسة مؤشرات أداء وهي عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة من فئة (Q1)، وعدد الأبحاث المنشورة في حقل التخصص بالنسبة للعد الكلي المنشور عالميا في نفس حقل التخصص، وعدد الأبحاث المنشورة من خلال التعاون مع باحثين عالميين مرموقين، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة حسب مقياس شنغهاي لحقل التخصص، وأيضا عدد الجوائز العالمية التي حصل عليها الأكاديميون في التخصص المصنف.