الأردنية تحصد لقب بطولة الجامعات للريشة الطائرة “فرق” للطلاب والطالبات

عمان – الغد – حصدت الجامعة الأردنية لقب بطولتي الفرق للطلاب والطالبات في بطولة الريشة الطائرة، والتي نظمها الإتحاد الرياضي للجامعات الأردنية يومي 4و5 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، في جامعة عمان الأهلية (مجمع الأرينا الرياضي).

وتوجت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بلقب بطولة الفردي العام للطلاب عن طريق اللاعب أيهم فلاح، بينما توجت جامعة العلوم التطبيقية بلقب بطولة الفردي العام للطالبات عن طريق اللاعبة دموع عمرو.

وتاليا المراكز الثلاثة الأولى لبطولتي الفرق والفردي العام للطلاب والطالبات على التوالي:

بطولة الفرق للطلاب:

المركز الأول: الجامعة الأردنية.

المركز الثاني: جامعة اليرموك.

المركز الثالث: جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

بطولة الفرق للطالبات:

المركز الأول: الجامعة الأردنية.

المركز الثاني: جامعة العلوم والتكنولوجيا.

المركز الثالث: جامعة اليرموك.

بطولة الفردي العام للطلاب:

المركز الأول: أيهم فلاح – جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

المركز الثاني: محمد بني هاني – الجامعة الأردنية.

المركز الثالث: بهاء أبو جلود – جامعة البترا.

بطولة الفردي العام للطالبات:

المركز الأول: دموع عمرو – جامعة العلوم التطبيقية.

المركز الثاني: ياسمين حموده – الجامعة الأردنية.

المركز الثالث: هيا القطب – جامعة فيلادلفيا.

وفي ختام منافسات البطولة، قام أمين سر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية الدكتور مصطفى العطيات بتتويج الفائزين مندوبا عن رئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور ساري حمدان.