“الأردنية” تحصل على قيادة مشروع حول العلاج عن طريق الفن بمؤسسات التعليم العالي

عمان- الغد- نجحت الجامعة الأردنية بالحصول على قيادة مشروع تطوير برنامج تدريبي متعدد التخصصات حول العلاج عن طريق الفن في مؤسسات التعليم العالي، مع إيلاء اهتمام خاص لللاجئين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة (868,526) يورو، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية والتونسية والأوروبية.

ويعد كل من الدكتور أحمد السلايمة والدكتور رامي حداد هما منسقا هذا المشروع بالشراكة مع الكليات الصحية ممثلة بعمدائها الدكتور اسلام مساد والدكتور زياد حوامدة والدكتورة منار النابلسي والدكتورة عبلة البصول والدكتور أحمد حمدان.

وبحسب السلايمة تدخل الجامعة شريكة في مشروع “التدريب والتصميم والتسويق في مجال الحرف التقليدية التراثية في الأردن وسوريا بقيمة (953,474) يورو تحت إدارة جامعة الزيتونة بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية والسورية والاوروبية، منوها بأنه والدكتور محمد حمدان هما منسقان لهذا المشروع في الجامعة الأردنية بالتعاون مع عميد كلية الفنون الدكتور رامي حداد وعميد كلية الهندسة الدكتور علي أبو غنيمة ورئيس قسم هندسة العمارة الدكتور نبيل الكردي.

وتابع السلايمة أن الجامعة تدخل شريكة أيضا في مشروع “تأسيس برنامج في العلوم الطبية الأساسية في الأردن” بقيمة (1000,000) يورو، تحت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية والأوروبية، لافتا إلى أنه من سيكون منسق المشروع في الجامعة الأردنية برفقة عميد كلية الطب الدكتور إسلام مساد.

ولفت السلايمة إلى أن المشروع الثالث الذي ستدخل الجامعة شريكة فيه هو مشروع “إنشاء ماجستير هندسة الموارد المائية” بقيمة (923,872) يورو، تحت إدارة جامعة بلجيكية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية والفلسطينية.